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ТАСС

Зеленский призвал Запад ускорить поставки оружия Украине и процесс расширения НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: EPA-EFE/ JIM LO SCALZO

По словам президента Украины, Киев в первую очередь нуждается в средствах противоракетной обороны и танках

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Западные страны должны активизировать оказание помощи Киеву в виде поставок оружия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

По его словам, Киев в первую очередь нуждается в средствах противоракетной обороны и танках. "Нам нужно, чтобы продолжилась поддержка Украины для обеспечения нас боеприпасами", - сказал Зеленский. "Нам также требуется финансовая помощь", - добавил он, упомянув о сложностях, с которыми украинская сторона сталкивается в связи с повреждением ее энергетической инфраструктуры.

Президент Украины также призвал ускорить процесс расширения Североатлантического альянса. "В настоящий момент мы не являемся членом НАТО, - сказал он. - Однако мы находимся на пути к НАТО, потому что НАТО является лучшей гарантией безопасности для нас, для нашей страны". 

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