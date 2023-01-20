Гросси заявил, что МАГАТЭ должно работать на Украине вплоть до окончания боевых действий

Гендиректор агентства отметил, что в консультациях о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС заметен прогресс и что он продолжит в Киеве переговоры по этому вопросу

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду заявил, что миссии МАГАТЭ на украинских АЭС должны работать вплоть до окончания боевых действий и, возможно, определенное время после этого.

"Идея заключается в том, чтобы поддерживать присутствие наших экспертов здесь настолько долго, насколько <...> они (власти Украины - прим. ТАСС) считают необходимым. Мы полагаем, что в нынешних условиях необходимо достаточно продолжительное присутствие здесь", - сказал он на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, которые прошли в Киеве. Видео брифинга опубликовано на странице украинского правительства на платформе YouTube.

Гросси считает, что миссиям МАГАТЭ нужно будет работать до завершения боевых действий и, возможно, определенное время после этого.

В то же время гендиректор МАГАТЭ заявил, что в консультациях о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС заметен прогресс и что он продолжит в Киеве переговоры по этому вопросу. "Я думаю, мы ближе к хорошему итогу", - сообщил Гросси.

13 января глава МАГАТЭ сообщил о том, что приедет на Украину, а возглавляемая им организация планирует держать в стране на постоянной основе примерно 11-12 экспертов. В свою очередь советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил ТАСС, что МАГАТЭ опоздало с решением отправить экспертов на украинские АЭС. По его словам, есть информация и основания полагать, что незаконная утечка делящихся материалов с этих объектов уже произошла.

В понедельник Гросси объявил о создании миссии МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС, а позднее - об организации аналогичных миссий на Ровенской и Чернобыльской АЭС.