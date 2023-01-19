Глава Нацразведки США полагает, что с вызовами сейчас сталкиваются ВС и РФ, и Украины

Эврил Хейнс заявила, что американские аналитики ожидали "определенного снижения темпов" проведения операций в зимние месяцы

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Вашингтон считает, что в настоящее время с вызовами сталкиваются вооруженные силы и России, и Украины, идут тяжелые бои за сотни метров территории. Об этом заявила в среду директор национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Относительно того, что будет дальше, думаю, мы бы сказали, что это не патовая ситуация, но на данном этапе на самом деле очень затяжной конфликт. Мы говорим буквально о том, что на линии фронта бои идут за сотни метров", - полагает она. Хейнс констатировала, что американские аналитики ожидали "определенного снижения темпов" проведения операций в зимние месяцы. "Тем не менее мы наблюдаем очень тяжелые бои", - сказала она.

"Думаю, с нашей точки зрения, вооруженные силы обеих сторон, безусловно, сталкиваются с вызовами. Для Украины будет чрезвычайно важно в дальнейшем получать военную и экономическую помощь", - добавила Хейнс. По ее словам, это требуется для того, чтобы украинская сторона "имела возможность продолжать" делать то, что она делает сейчас.