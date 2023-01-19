Опубликован перечень вооружений и военной техники, переданных ВС Польши в 2022 году

ЦАМТО, 18 января. Издание Dziennik Zbrojny опубликовало перечень вооружений и военной техники, поставленных ВС Республики Польша в 2022 году.
Номенклатура основных типов ВиВТ, поставленных ВС Польши в 2022 году по версии издания Dziennik Zbrojny:
- ЗРК средней дальности Patriot/IBCS по программе Wisіa: элементы первой батареи (*1);
- ЗРК малой дальности "Нарев": один взвод (*2);
- зенитный ракетно-артиллерийский комплекс малой дальности "Пилица": три батареи (*3);
- переносные зенитно-ракетные комплексы "Перун" (несколько сотен ракет и пусковых устройств);
- РЛС NUR-15M "Одра" (5 комплектов);
- модернизированные радиолокационные станции NUR-21MK (6 комплектов);
- мини-БЛА класса FlyEye (несколько комплектов по 4 платформы в каждом);
- микро-БЛА класса MayFly (6 комплектов по 4 платформы в каждом);
- тактические БЛА средней дальности Bayraktar TB2 (комплект из 6 платформ);
- поисково-ударные БЛА средней дальности Gladius в учебной версии (2 ед.);
- барражирующие боеприпасы WARMATE (несколько десятков комплектов);
- учебно-боевые самолеты М-346 "Белик" (4 ед.);
- средние транспортные самолеты C-130H "Геркулес" (2 ед.);
- самолеты PZL-130 TC-I "Орлик", модернизированные к версии TC-II Advanced (4 ед.);
- вертолеты W-3 Sokol, модернизированные до версии W-3WA SAR (3 ед.);
- минный тральщик проекта 258 Kormoran II (*4);
- танки K2 "Блэк Пантер" (10 ед.);
- модернизированные танки "Леопард-2PL/M1" (19 ед.);
- восстановленные и модифицированные танки Т-72АР и Т-72М1Р: 32 ед. (*5);
- бронеавтомобили класса MRAP "Кугар" 4x4 (275 ед.);
- модернизированные и модифицированные боевые разведывательные машины BWR-1D/1S (7 ед.);
- ББМ "Росомак-С" в варианте БТР с ПТРК Spike-LR (14 ед.);
- ББМ "Росомак-WD" в варианте командирской машины (2 ед.);
- самоходные минометы M120K "Рак" калибра 120 мм (8 ед.);
- артиллерийские штабные машины для самоходных минометов "Рак" (4 ед.);
- машины подвоза боеприпасов для самоходных минометов "Рак" (3 ед.);
- машины ремонта артиллерийского вооружения для самоходных минометов "Рак" (2 ед.);
- 155-мм самоходные артиллерийские установки К9А1 "Тандер" (24 ед.);
- противотанковые управляемые ракеты FGM-148F "Джавелин" (40 ПУ / несколько десятков ракет);
- противотанковые управляемые ракеты Spike-LR (*6);
- полевые шифровальные станции (12 ед.);
- узлы связи WWK-10/C (10 ед.);
- автомобили скорой помощи Iveco 4x4 MUV 70W18EIII (97 ед.);
- комплекты для перевозки тяжелой гусеничной техники Jak (один комплект из 22 траков);
- грузовые автомобили Jelcz 442.32 (116 ед.);
- грузовые автомобили Jelcz S662D.43 (5 ед.);
- грузовые и легковые автомобили Ford Ranger XTL (229 ед.);
- 60-мм легкие минометы LMP-2017 (132 ед.);
- 40-мм автоматические гранатометы AGL K4 (около 300 ед.);
- легкие одноразовые гранатометы M72 EC MK1 с учебными боеприпасами (несколько десятков ед.);
- карабины MSBS Grot калибра 5,56 мм (несколько тысяч ед.).
Примечание:
1) В каждой батарее, среди прочего: 2 РЛС AN/MPQ-65 с тягачами Jelcz C882.57, 8 пусковых установок M903A2 с тягачами Jelcz C882.57, автомобили GMT (Guided Missiles Transporter) на шасси Jelcz P882.57 с прицепом, кабины ECS/RIU (Engagment Control Station/Radar Interface Unit) с тягачами Jelcz C882.57, серверные модули S280 на шасси транспортера Jelcz P882.57, полевые электростанции EPP на шасси транспортера Jelcz P882.57, релейные станции IFCN на шасси Jelcz 442.32, логистическое оборудование.
2) В каждом взводе, среди прочего: радиолокационная станция Sola, 3 пусковые установки iLauncher на шасси грузового автомобиля Jelcz P882.57, транспортно-заряжающие машины на шасси грузового автомобиля Jelcz P882.57, машина управления огнем с модернизированным контейнерным комплексом ZENIT P/B на шасси Jelcz 442.32, запас ракет CAMM.
3) В каждой батарее, в том числе: 6 огневых единиц (спаренная 23-мм пушка ЗУР-23 со спаренной установкой "Гром"/"Перун"), командный пункт, израильская РЛС ELM-2106NG (SRL-97), 2 транспортные машины, 2 ТЗМ (все машины на шасси Jelcz 442.32).
4) На одном ТЩ ("Альбатрос") поднят флаг ВМС. Кроме того, передан второй корабль серии ("Мева"), на котором флаг будет поднят в феврале 2023 года.
5) Из них 22 ед. были отремонтированы и модифицированы на предприятии ZM Bumar-Labedy S.A. и 10 ед. на предприятии WZM S.A. (Познань).
6) Последняя партия из 1000 ПТУР, заказанных по контракту от 17 декабря 2015 года.