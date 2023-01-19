Опубликован перечень вооружений и военной техники, переданных ВС Польши в 2022 году

ЦАМТО, 18 января. Издание Dziennik Zbrojny опубликовало перечень вооружений и военной техники, поставленных ВС Республики Польша в 2022 году.

Номенклатура основных типов ВиВТ, поставленных ВС Польши в 2022 году по версии издания Dziennik Zbrojny:

- ЗРК средней дальности Patriot/IBCS по программе Wisіa: элементы первой батареи (*1);

- ЗРК малой дальности "Нарев": один взвод (*2);

- зенитный ракетно-артиллерийский комплекс малой дальности "Пилица": три батареи (*3);

- переносные зенитно-ракетные комплексы "Перун" (несколько сотен ракет и пусковых устройств);

- РЛС NUR-15M "Одра" (5 комплектов);

- модернизированные радиолокационные станции NUR-21MK (6 комплектов);

- мини-БЛА класса FlyEye (несколько комплектов по 4 платформы в каждом);

- микро-БЛА класса MayFly (6 комплектов по 4 платформы в каждом);

- тактические БЛА средней дальности Bayraktar TB2 (комплект из 6 платформ);

- поисково-ударные БЛА средней дальности Gladius в учебной версии (2 ед.);

- барражирующие боеприпасы WARMATE (несколько десятков комплектов);

- учебно-боевые самолеты М-346 "Белик" (4 ед.);

- средние транспортные самолеты C-130H "Геркулес" (2 ед.);

- самолеты PZL-130 TC-I "Орлик", модернизированные к версии TC-II Advanced (4 ед.);

- вертолеты W-3 Sokol, модернизированные до версии W-3WA SAR (3 ед.);

- минный тральщик проекта 258 Kormoran II (*4);

- танки K2 "Блэк Пантер" (10 ед.);

- модернизированные танки "Леопард-2PL/M1" (19 ед.);

- восстановленные и модифицированные танки Т-72АР и Т-72М1Р: 32 ед. (*5);

- бронеавтомобили класса MRAP "Кугар" 4x4 (275 ед.);

- модернизированные и модифицированные боевые разведывательные машины BWR-1D/1S (7 ед.);

- ББМ "Росомак-С" в варианте БТР с ПТРК Spike-LR (14 ед.);

- ББМ "Росомак-WD" в варианте командирской машины (2 ед.);

- самоходные минометы M120K "Рак" калибра 120 мм (8 ед.);

- артиллерийские штабные машины для самоходных минометов "Рак" (4 ед.);

- машины подвоза боеприпасов для самоходных минометов "Рак" (3 ед.);

- машины ремонта артиллерийского вооружения для самоходных минометов "Рак" (2 ед.);

- 155-мм самоходные артиллерийские установки К9А1 "Тандер" (24 ед.);

- противотанковые управляемые ракеты FGM-148F "Джавелин" (40 ПУ / несколько десятков ракет);

- противотанковые управляемые ракеты Spike-LR (*6);

- полевые шифровальные станции (12 ед.);

- узлы связи WWK-10/C (10 ед.);

- автомобили скорой помощи Iveco 4x4 MUV 70W18EIII (97 ед.);

- комплекты для перевозки тяжелой гусеничной техники Jak (один комплект из 22 траков);

- грузовые автомобили Jelcz 442.32 (116 ед.);

- грузовые автомобили Jelcz S662D.43 (5 ед.);

- грузовые и легковые автомобили Ford Ranger XTL (229 ед.);

- 60-мм легкие минометы LMP-2017 (132 ед.);

- 40-мм автоматические гранатометы AGL K4 (около 300 ед.);

- легкие одноразовые гранатометы M72 EC MK1 с учебными боеприпасами (несколько десятков ед.);

- карабины MSBS Grot калибра 5,56 мм (несколько тысяч ед.).

Примечание:

1) В каждой батарее, среди прочего: 2 РЛС AN/MPQ-65 с тягачами Jelcz C882.57, 8 пусковых установок M903A2 с тягачами Jelcz C882.57, автомобили GMT (Guided Missiles Transporter) на шасси Jelcz P882.57 с прицепом, кабины ECS/RIU (Engagment Control Station/Radar Interface Unit) с тягачами Jelcz C882.57, серверные модули S280 на шасси транспортера Jelcz P882.57, полевые электростанции EPP на шасси транспортера Jelcz P882.57, релейные станции IFCN на шасси Jelcz 442.32, логистическое оборудование.

2) В каждом взводе, среди прочего: радиолокационная станция Sola, 3 пусковые установки iLauncher на шасси грузового автомобиля Jelcz P882.57, транспортно-заряжающие машины на шасси грузового автомобиля Jelcz P882.57, машина управления огнем с модернизированным контейнерным комплексом ZENIT P/B на шасси Jelcz 442.32, запас ракет CAMM.

3) В каждой батарее, в том числе: 6 огневых единиц (спаренная 23-мм пушка ЗУР-23 со спаренной установкой "Гром"/"Перун"), командный пункт, израильская РЛС ELM-2106NG (SRL-97), 2 транспортные машины, 2 ТЗМ (все машины на шасси Jelcz 442.32).

4) На одном ТЩ ("Альбатрос") поднят флаг ВМС. Кроме того, передан второй корабль серии ("Мева"), на котором флаг будет поднят в феврале 2023 года.

5) Из них 22 ед. были отремонтированы и модифицированы на предприятии ZM Bumar-Labedy S.A. и 10 ед. на предприятии WZM S.A. (Познань).

6) Последняя партия из 1000 ПТУР, заказанных по контракту от 17 декабря 2015 года.