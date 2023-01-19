Лавров: лишь ленивый не призывает к переговорам по Украине, а США говорят, что "не время"

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что у Запада нет единого подхода к поиску мирного урегулирования на Украине

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Только ленивый не призывает сейчас к переговорам по Украине, но США говорят, что сейчас не время для них и нужно помочь Украине на поле боя. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

"Что касается переговоров, сейчас только ленивый этим не занимается. Все призывают к переговорам, а потом [помощник президента США по вопросам национальной безопасности] Джейк Салливан где-то на пресс-конференции скажет, как он это делает от случая к случаю: "Сейчас не время для переговоров, мы должны помочь Украине улучшить позиции на поле боя", - указал глава российского дипведомства.

Лавров обратил внимание, что у Запада "нет единого подхода к тому, как можно было бы искать мирное урегулирование" на Украине. "Все это (о необходимости переговоров - прим. ТАСС) говорится для того, чтобы показали по телевизору, в газетах напечатали, что кто-то вот за мирное урегулирование, а [президент РФ Владимир] Путин не хочет. Мы все понимаем", - заключил министр.