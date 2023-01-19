Российский «Генералиссимус Суворов» покинул Северодвинск

Церемония подъема Военно-морского флага на переданном ВМФ России атомном подводном ракетном крейсере стратегического назначения К-553 "Генералиссимус Суворов" (заводской номер 206) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие". Северодвинск, 29.12.2022.

Российский ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» покинул Северодвинск. Об этом ТАСС сообщили два источника, близких к Минобороны России.

По словам одного из собеседников, атомная подлодка начала переход к пункту временного базирования на Северный флот.

В будущем субмарина совершит переход к своему постоянному месту базирования на Тихоокеанском флоте.

«Обычно переходы в пункт базирования на Камчатке выполняются летом по Северному морскому пути. По существующей практике, они осуществляются в сопровождении групп кораблей Северного и Тихоокеанского флотов в зонах их ответственности», — сказал источник.

В ноябре обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу заметил, что атомная подводная лодка «Генералиссимус Суворов» усилит Тихоокеанский флот России.