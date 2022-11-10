В США оценили новую подлодку проекта «Борей-А»

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") "Генералиссимус Суворов" (заводской номер 206) - третий корабль модифицированного типа "Борей-А" и шестой корабль типа "Борей" в целом - во время очередного выхода из Северодвинска в море на испытания, октябрь 2022 года.

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Генералиссимус Суворов», которая завершила испытания, усилит Тихоокеанский флот. Возможности подлодки оценил обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу.

Отмечается, что новая АПЛ «Генералиссимус Суворов» построена по модернизированному проекту 955А «Борей-А». «По сравнению с базовой серией "Борей" улучшенные подводные лодки "Борей-А" обладают лучшей акустической скрытностью, маневренностью и возможностями глубоководного плавания, а также улучшенной системой управления вооружением», — пишет Сучиу.

Подлодки этого класса несут 16 баллистических ракет «Булава», восемь торпед калибра 533 миллиметра и пусковые установки средств гидроакустического противодействия.

Ранее в ноябре гендиректор северодвинского завода «Севмаш» Михаил Будниченко сообщил, что атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний, выполнив несколько выходов в море.

В том же месяце стало известно, что экипаж подлодки «Генералиссимус Суворов» выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» в рамках испытаний. Боевые блоки ракеты успешно прибыли в заданный район.