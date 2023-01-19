Эстония закупает еще 12 самоходных гаубиц К9 в Южной Корее

Государственный центр оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus - RKIK) 14 января 2023 года подписал дополнительный контракт с южнокорейской компанией Hanwha Techwin (в составе группы Hanwha) стоимостью около 36 млн евро на приобретение еще 12 самоходных гаубиц К9 Thunder калибра 155-мм/52, в дополнение к ранее заказанным 24. Таким образом, общее количество приобретаемых Эстонией самоходных гаубиц К9 достигло 36. Все они поступают из наличия сухопутных войск Южной Кореи, с ремонтом силами их производителя группы Hanwha.

Южнокорейская 155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder (Kõu) эстонской армии (с) вооруженные силы Эстонии

Напомним, что в июне 2018 года RKIK подписал c южнокорейским государственным внешнеторговым объединением KOTRA и объединением Hanwha Land Systems (ныне Hanwha Defense - оборонный дивизион группы Hanwha) первый контракт стоимостью 46 млн евро на приобретение из наличия армии Южной Кореи 12 самоходных 155-мм/52 гаубиц К9 Thunder, с опционом еще на 12 систем. В Эстонии эти САУ получили обозначение K9EST Kõu. Все приобретаемые САУ имеют возраст 10-12 лет и перед отправкой в Эстонию проходят капитальный ремонт.

В августе 2020 года Эстония частично реализовала опцион, заключив контрактное соглашение на поставку еще шести самоходных гаубиц К9, а также боеприпасов и дополнительного оборудования, на общую сумму 37 млн евро. В августе 2021 года RKIK подписал контракт на сумму 4,6 миллиона евро с Hanwha Defense и эстонской компанией Go Craft на проведение доработок 24 систем K9EST Kõu, тем самым обозначив произведенную ранее неоглашавшуюся реализацию оставшейся части опциона на шесть орудий. Теперь последовал заказ еще на 12 САУ К9.

Первые две закупленные САУ К9 были доставлены в Эстонию в конце августа 2020 года, и к концу 2022 года Эстония получила 18 систем. Еще шесть опционных должны быть поставлены в 2023 году. 18 полученных САУ были переданы на вооружение артиллерийского дивизиона 1-й пехотной бригады эстонской армии. Ранее этот дивизион, дислоцированный в Тапа, был оснащен приобретенными у Германии 155-мм/39 буксируемыми гаубицами FН-70 и полученными от Финляндии советскими 122-мм буксируемыми гаубицами Д-30, однако в 2022 году большая часть старой буксируемой матчасти дивизиона была передана Эстонией Украине.

"Сегодняшняя война на Украине наглядно показывает, насколько важны средства ведения огня с закрытых позиций. В свете уроков, извлеченных на Украине, мы приняли оперативное решение оснастить обе пехотные бригады дополнительными самоходными гаубицами K9 Kõu и вывести эстонские возможности по ведению огня с закрытых позиций на совершенно новый уровень", - заявил при подписании 14 января контракта на приобретение 12 дополнительных САУ К9 министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Таким образом, по дивизиону САУ К9 получат обе имеющиеся пехотные бригады эстонской армии (1-я и 2-я). При подписании контракта было заявлено, что последние из дополнительно закупаемых 12 систем должны поступить в 2026 году, причем представитель RKIK сказал, что "мы работаем над тем, чтобы поставки состоялись раньше, и возможно, мы сможем получить эту самоходную артиллерию до 2026 года".