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На Байконуре заправили топливом ДМ-03 для запуска «Электро-Л»

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Электро-Л
Прибор МСУ-ГС от спутника «Электро-Л».
Источник изображения: РКС

На космодроме Байконур (Казахстан) завершена заправка компонентами ракетного топлива разгонного блока ДМ-03, который выведет на околоземную орбиту космический аппарат «Электро-Л» №4. Об этом сообщает «Роскосмос».

Госкорпорация отмечает, что запуск тяжелой ракеты «Протон-М» с разгонным блоком и геостационарным гидрометеорологическим спутником запланирован на февраль.

В декабре 2022 года «Роскосмос» сообщил, что созданный Россией для Анголы взамен утерянного космического аппарата AngoSat-1 спутник AngoSat-2 заработал.

Ракета «Протон-М» со спутником AngoSat-2 с космодрома Байконур стартовала в октябре.

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Страны
Ангола
Казахстан
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
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