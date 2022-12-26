Войти
Lenta.ru

Созданный Россией за свой счет для Анголы спутник заработал

501
1
0
Angosat-2
Angosat-2.
Источник изображения: www.ixbt.com

Созданный Россией для Анголы взамен утерянного космического аппарата AngoSat-1 спутник Angosat-2 заработал. Об этом сообщает «Роскосмос».

«Спутник прошел все необходимые орбитальные проверки, включающие тестирование работоспособности бортового оборудования служебных систем и полезной нагрузки в условиях эксплуатации», — отметили в госкорпорации.

Там добавили, что «по итогам летных испытаний космический аппарат передан заказчику».

Ракета «Протон-М» со спутником Angosat-2 с космодрома Байконур стартовала в октябре.

В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление Ракетно-космической корпорацией «Энергия» спутника связи AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017 года, но вскоре спутник стал выходить на связь с перебоями, а затем и вовсе потерялся. «Роскосмос» предложил правительству Анголы оперативно за свой счет разработать AngoSat-2, который бы технологически превосходил AngoSat-1.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ангола
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Похожие новости
18.04.2022
Российский «Протон-М» запустит иностранный спутник
15.03.2019
Не прощай их, Юра
22.12.2017
Ракеты и люди
31.05.2017
Инфраструктуру для "Сункара" на Байконуре начнут передавать Казахстану в 2018 году
14.11.2016
S7 запустит "Зенит" с ангольским спутником
05.09.2016
Сроки запуска ангольского спутника перенесли из-за Украины
1 комментарий
№1
26.12.2022 08:16
А развернуть спутниковую группировку над Украиной совсем не получается?
Когда российская армия будет получать актуальные данные о размещении и передвижении ВСУ в режиме   online?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.12 00:21
  • 40337
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.12 00:18
  • 2
СВО ведет к масштабному усилению российской армии
  • 27.12 00:02
  • 1
Cпецслужбам расставили приоритеты
  • 26.12 23:58
  • 77
Об экстренных мерах по разрешению критических проблем нашего надводного кораблестроения.
  • 26.12 23:44
  • 2
В основе тактики боя – IT-технологии
  • 26.12 23:24
  • 8
Ростех представил бронированную LADA Niva Legend для эвакуации в полевых условиях
  • 26.12 23:04
  • 1
Шойгу сообщил об увеличении гособоронзаказа по линии «Калашникова» в 2023 году
  • 26.12 15:20
  • 2
Путин: нужна обратная связь предприятий ОПК с подразделениями спецоперации
  • 26.12 12:13
  • 0
ВСУ продолжает усиливать группировку войск в северных районах страны
  • 26.12 11:42
  • 0
Что скрывается за «дружескими» объятиями Дуды и Зеленского?
  • 26.12 11:35
  • 1
Военный эксперт назвал ЗРС, способные сбивать гиперзвуковые ракеты
  • 26.12 11:11
  • 1
Глава Минобороны РФ прибыл на оборонные предприятия Ижевска с проверкой
  • 26.12 11:07
  • 5
Военный историк рассказал об уникальности российского беспилотника «Охотник»
  • 26.12 08:21
  • 1
Путин назвал обеспечение вооружением главной задачей предприятий ОПК
  • 26.12 08:16
  • 1
Созданный Россией за свой счет для Анголы спутник заработал