Первые Wiesel-Mells поступили в войска.

Меры, связанные с продлением срока службы боевых бронированных машин «Визель» (Wiesel, она же «Ласка») воздушно-десантных войск бундесвера, дали результаит. Согласно недавним публикациям немецких СМИ, первые БМ Wiesel, переоборудованные из платформ для ПТУР «Тоу» (Tube Launched Optically Tracked Wire Command-link Guided Missile, TOW) на многоцелевую систему легких управляемых ракет (Mehrrollenfähiges Leichtes Lenkflugkörper-System, MELLS) поступили в войска.

Контракт с компанией FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) на общую сумму 73 млн. евро бундесвер заключил в ноябре 2019 года. Цель договора – модернизация парка боевых бронированных машин Wiesel 1 и, тем самым, продление срока их эксплуатации, как минимум, до 2030 года.

В качестве одной из первых мер была интегрирована система MELLS от EuroSpike, заменив, таким образом, ПТУР «Тоу». Как утверждают источники, переоборудование БМ Wiesel с TOW на MELLS оказалось сложным по нескольким аспектам.

Боевая машина “Визель” с комплексом MELLS. Вид спереди

Во-первых, ранее установка транспортируемого вооружения служила одновременно запасной перекладиной, защищавшей экипаж в случае опрокидывания. Оружейная установка MELLS не может выполнять эту функцию, поэтому пришлось разработать и интегрировать новые кронштейны слева и справа от оружейной установки.

Вторая проблема заключалась в концепции укладки управляемых ракет, поскольку УР MELLS - особенно в варианте LR2, сертификация которых в настоящее время проводится в бундесвере - длиннее, чем УР «Тоу», несколько из которых укладывались поперек задней части машины.

В преддверии заключения контракта на продление срока службы компания FFG уже разработала три прототипа. Основными элементами продления срока службы стало улучшение звуковых и вибрационных характеристик, защиты, а также оптимизация весового и энергетического баланса. Выполненные мероприятия касались компонентов ходовой части, баллистической и противоминной защиты, восстановления устаревшего вооружения, системы боевого управления и наведения, освещения, батарей, а также улучшений эргономики и эксплуатационной безопасности. Другие элементы задания включали: комплект поставки запчастей и их запас, специальные инструменты и обновление документации.

Боевая машина “Визель” с комплексом MELLS. Вид сзади

Система вооружения MELLS

Для MELLS производитель Rafael Advanced Defense Systems (20%), Diehl Defense (40%) и Rheinmetall Electronics (40%) создали совместное предприятие EuroSpike, которое сегодня, помимо бундесвера, поставляет продукцию вооруженным силам еще нескольких европейских государств. Большая часть производства системы вооружения реализуется на немецких мощностях совместного предприятия при поддержке поставщиков из Европы.

По данным ВС Германии, комплексы MELLS в основном состоят на вооружении пехоты, мотопехоты и саперных подразделений, командования сил специального назначения, а также в береговых частях ВМС бундесвера. Система также интегрирована в БМП «Мардер» (Marder) и «Пума» (Puma, из состава сил VJTF 2023).

Комплекс вооружения MELLS на БМ «Визель»

Принцип действия оружия описывается немецкими военными специалистами следующим образом: «Передача данных по оптоволоконному кабелю позволяет наводчику переключаться на другую цель или выполнять корректировку точки попадания во время полета управляемой ракеты.Возможна также наводка на цель, с которой перед выстрелом нет визуального контакта.Кроме того, УР после выстрела может долететь до цели самостоятельно.Так называемая способность „стреляй и забудь“ позволяет стрелкам быстро менять позицию сразу после выстрела».

В нынешней версии LR1 MELLS подходит для борьбы с наземными целями широкого спектра на дальностях от 200 до 4000 м. Спектр целей, по данным бундесвера, включает «основные боевые танки, бронированные системы вооружения и укрепленные позиции, цели в укрытии (за укрытиями) и так называемые технические средства (например, переоборудованные и временно укрепленные сельскохозяйственные машины … или даже строительная техника).Кроме того, MELLS будет использоваться против медленно летящих и находящихся на зависании вертолетов в околоземном воздушном пространстве на средних дальностях».

В качестве оружейной установки уже используется оборудование Spike Weapons нового поколения (iCLU). Это открывает дополнительные тактико-оперативные возможности в будущем при развертывании и использовании УР нового поколения LR 2 (дальность стрельбы 5,5 км). С целью воспользоваться этими преимуществами, в начале 2022 года бундесвер заключил контракт с EuroSpike GmbH, базирующейся в городе Рётенбах (Röthenbach, Бавария), на поставку оборудования для квалификации УР MELLS LR2. Последнее предназначено для увеличения дальности стрельбы и оптических возможностей системы.

Успешная квалификация новой версии означала бы возможность поставки нового варианта УР без изменения условий рамочного контракта. В рамках этого соглашения, заключенного в 2019 году между бундесвером и Eurospike, установлено максимальное количество поставляемых УР в 11 500 ед. и 214 ед. пусковых установок. Согласно источникам, все комплексы ПУ и чуть более 2000 УР уже поставлены – остается передать около 9000 УР.

По сравнению с версией LR1 управляемая ракета LR2 имеет, среди прочего, следующие преимущества:

Дальность стрельбы увеличена с 4000 до 5500 м.

Улучшено управление и возможность более высокой траектории, позволяющей увеличить конечный угол захода на цель до 70 градусов, что позволяет эффективнее действовать за укрытиями, а также использовать уязвимые места бронированных целей.

Улучшена оптроника ракеты с лучшим разрешением для наводчика и возможностью переключения датчика головки самонаведения в визуальный / инфракрасный режимы даже в полете.

Возможно использование неохлаждаемого ИК-видоискателя. В версии LR1 ИК-видоискатель должен охлаждаться с помощью газового баллончика. После однократной активации функция становилась недоступна для повторного использования до замены газового баллончика. Таким образом, повторно УР могла использоваться только в визуальном режиме до тех пор, пока не был установлен новый охлаждающий элемент.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de