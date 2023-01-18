Первый замгоссекретаря и замминистра обороны США встретились в Киеве с властями Украины

В Киеве делегация США обсудила с премьер-министром Денисом Шмыгалем, как американская и международная помощь помогла стабилизировать экономику страны

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, заместитель министра обороны страны по политическим делам Колин Кол, заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Джонатан Файнер посетили в понедельник Киев, где провели переговоры с властями Украины. Об этом говорится в распространенном совместном заявлении Госдепартамента и Пентагона.

Кол и Шерман "отправились сегодня [в понедельник] в Киев для встречи с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, членами офиса президента и украинскими должностными лицами высокого ранга, чтобы подтвердить твердую и непоколебимую приверженность Соединенных Штатов Украине", отмечается в тексте. "Перед визитом делегация останавливалась в Германии и Польше, чтобы ознакомиться с американской помощью Украине в сфере безопасности", - подчеркивается в заявлении.

В Киеве делегация США обсудила с премьер-министром Денисом Шмыгалем, как "американская и международная помощь помогла стабилизировать экономику Украины и как можно развивать прочное американо-украинское торговое и инвестиционное партнерство по мере восстановления Украины", говорится в сообщении. Американские должностные лица также "встретились с министром обороны Алексеем Резниковым, чтобы обсудить дипломатические усилия и помощь в сфере безопасности". На консультациях с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым и главой правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким они "обсудили чрезвычайные усилия по ремонту и поддержанию энергетической системы Украины", отмечается в тексте.