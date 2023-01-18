Перспективная 155-мм дальнобойная самоходная гаубица Rheinmetall на колёсном шасси

Как уже сообщал наш блог, в начале 2021 года германская группа Rheinmetall AG представила предложение по созданию 155-мм дальнобойной высокоавтоматизированной самоходной гаубицы, выполненной на шасси тяжелого военного грузового автомобиля RMMV HX3 с колесной формулой 10х10. Гаубица разрабатывается в вариантах с качающейся частью с длиной ствола 52 и перспективном 60 калибров, вместе с семейством новых артиллерийских боеприпасов, и должна стать одной из самых передовых и дальнобойных западных артиллерийских систем. Издание "European Defence Review" (EDR) опубликовало материал Paolo Valpolini "Indirect fires: Rheinmetall details its latest solutions" ("Огонь с закрытых позиций: Rheinmetall детализует свои последние решения") с изложением представленных группой Rheinmetall в декабре 2022 года некоторых материалов по данной программе. Из данной публикации, в частности, следует, что данный проект САУ Rheinmetall является фактически совместным (общим) с создаваемой израильской компанией Elbit Systems 155-мм/52 самоходной гаубицей SIGMA (израильское военное обозначение Roem - "Роем").

Демонстрационный образец создаваемой германской группой Rheinmetall перспективной дальнобойной 155-мм высокоавтоматизированной самоходной гаубицы на шасси тяжелого военного грузового автомобиля RMMV HX3 с колесной формулой 10х10 в экспозиции выставки Eurosatory 2022. Ле Бурже (Париж), июнь 2022 года (с) www.edrmagazine.eu

На выставке Eurosatory 2022 в июне 2022 года группа Rheinmetall представила свое предложение по немецкой программе Zukünftiges System Indirektes Feuer mittlerer Reichweite (Перспективная система огня с закрытых позиций средней дальности), которая направлена ​​на предоставление германской армии новых самоходных гаубиц большой дальности на колесном шасси, чтобы противостоять русскому превосходству в отношении ведения огня с закрытых позиций [хосподи!]. Сравнение дальностей сразу показывает критическую ситуацию, в которой оказались западные армии с точки зрения ствольной артиллерии: русская система 2С35 "Коалиция-СВ" достигает дальности более 70 км, а PzH 2000, в настоящее время одна из самых передовых западных систем, оснащенная 155-мм стволом длиной 52 калибра, может стрелять на дальность чуть более 30 км, используя боеприпас с зауженной донной частью, и менее 40 км, используя снаряд с донным газогенератором. Нападение России на Украину 24 февраля 2022 года и последовавшая за этим затяжная война еще раз показали, что огонь с закрытых позиций причиняет 70-80% потерь от общего числа. Многие армии, в том числе и немецкая, которые ранее уже рассматривали возможность совершенствования своих артиллерийских средств для устранения этого дисбаланса, ускорили свои программы, а промышленность активно предлагает новые решения.

Дорожная карта Rheinmetall в этой области ясна и направлена ​​на увеличение дальности стрельбы с использованием новых орудий, новых снарядов и новых зарядов. Поражающие возможности, дальность, живучесть, подвижность, боезапас, скорострельность, автоматизация и эргономика - все эти области нуждаются в улучшении для обеспечения войск эффективными системами, при этом разумный потенциал роста также является приоритетом, учитывая необходимость последующих доработок новых систем для адаптации их к новым угрозам и оперативным сценариям. Помимо огневой системы (пушки/гаубицы), Rheinmetall также работает над порохами и снарядами для увеличения дальности и эффективности. В ходе 20-й конференции Rheinmetall Defense Talks, состоявшейся в Берлине 5-7 декабря 2022 года, EDR был предоставлен полный брифинг о том, что базирующаяся в Дюссельдорфе группа Rheinmetall разрабатывает в области артиллерии,

Артиллерия на автомобильных шасси, поэтапный подход с большим потенциалом роста

Приняв прагматичный подход, Rheinmetall решила не разрабатывать совершенно новый продукт и объединилась с израильской компанией Elbit Systems, поскольку последняя уже имела новую артиллерийскую систему на продвинутой стадии разработки. В апреле 2019 года министерство обороны Израиля подписало контракт с компанией Elbit Systems на разработку "перспективной артиллерийской системы для замены существующих". Известная как SIGMA ["Роэм"], это полностью автоматизированная гаубица, установленная на автомобильном шасси. Предсерийные системы SIGMA должны быть поставлены в ближайшее время, и требования Армии обороны Израиля составляют более 100 орудий.

"Rheinmetall "европеизирует" ее, интегрируя качающуюся часть RWM 155-мм/52, компьютер управления огнем и установив систему на грузовой автомобиль HX3 10×10 RMMV, - демонстратор, как ожидается, будет выкачен в 2023 году", - сказал собравшимся на конференции в Берлине вице-президент по развитию бизнеса дивизиона Rheinmetall Vehicle Systems Патрик Ленц. Как ожидается, новая система будет полностью автоматизирована, поэтому башня будет необитаемой, а расчет из двух человек будет выполнять огневые задачи, оставаясь в защищенной кабине машины. В башне имеется автомат заряжания, работающий при любом угле возвышения ствола, манипулятор, осуществляющий подачу и досылание снарядов и зарядов, с использованием цепного досылателя. Он совместим со всеми снарядами, разработанными по стандарту Совместного баллистического меморандума НАТО JBMOU (Joint Ballistics Memorandum of Understanding) и с зарядами, соответствующими стандартам модульной системы заряда (Modular Charge System - MCS) или заряда увеличенной дальности (Extended Range Charge - ERC). Установщик взрывателя обеспечивает программирование загружаемых боеприпасов с использованием данных, предоставляемых системой управления огнем. Установщик изготовлен в соответствии с требованиями НАТО AOP-22 (Allied Ordnance Publication) "Критерии проектирования и методы испытаний для индуционной установки электронных снарядных взрывателей" и позволяет производить установку любых взрывателей, разработанные по этому стандарту.

Башня вмещает в укладке 40 снарядов и 192 заряда, что позволит выпустить 80% снарядов, то есть 32, с полным зарядом (по шесть зарядов). Если требуется вести огонь по одной и той же цели, то есть без изменения угла возвышения, автомат заряжания обеспечивает скорострельность 8 выстрелов в минуту. Башня, установленная на автомобильном шасси, может произвести до пяти выстрелов в режиме "одновременного огневого налёта" (Multiple Rounds Simultaneous Impact - MRSI). В случае отказа системы автомата заряжания ручное заряжание позволяет вести огонь со вдвое меньшей скорострельностью, и в башню обеспечен доступ расчета благодаря коридору между укладкой снарядов с левой стороны и укладкой зарядов с правой стороны. С обеих сторон мы находим по два магазина, два на 20 снарядов слева и два на 96 зарядов справа; это обеспечивает резервирование, поскольку каждый из них оснащен собственным электродвигателем, и в случае отказа одного из них система останется работоспособной, хотя и будет способна выполнять уменьшенное количество огневых задач. Магазины основаны на подъемнике непрерывной подачи системы Патерностера и имеют цепь с 20 секциями, в которых размещаются снаряды, при этом выбранный снаряд перемещается к манипулятору, который захватывает его и подает к казенной части. Магазины зарядов концептуально аналогичны, необходимое количество зарядных модулей загружается в соответствии с входными данными, поступающими от системы управления огнем. Эта система автоматического заряжания в настоящее время проходит квалификационные испытания в Израиле в рамках совместных работ Elbit Systems с Армией обороны Израиля. Вышибные панели гарантируют, что любой взрыв будет направлен наружу, уменьшая воздействие на кабину машины, в которой находится расчет. Если заказчику потребуется большее количество выстрелов, дополнительные 10-15 боеприпасов могут быть размещены в башне на дополнительных стеллажах, но, разумеется, не в системе автоматического заряжания. Новая система сохраняет механизм подачи PzH 2000, позволяющий вручную подавать снаружи боеприпасы, которые либо используются для немедленной стрельбы, либо заряжаются в магазины, - эта операция может выполняться со скоростью 4 выстрела в минуту.

Как было сказано, версия гаубицы Rheinmetall для установки на автомобильном шасси будет оснащена качающейся частью калибра 155-мм/52 мм. "Она аналогично той, которая установлена на гусеничной самоходной гаубице PzH 2000, однако люлька другая. Отладочные стрельбы будут проведены в начале 2023 года, начиная со стрельбы со стенда и постепенно дойдя до огневых испытаний полной системы", - сказал Патрик Ленц.

Между башней и шасси Rheinmetall устанавливает Artillery Turret Interface (АТI), оснащенный четырьмя выносными опорами с гидравлическим приводом, которые являются единственными гидравлическими элементами всей системы. "Они позволяют стабилизировать систему, чтобы можно было вести круговой огонь на все 360° без каких-либо ограничений по углу возвышения и зарядам. Опоры выдвигаются менее чем за 20 секунд и убираются примерно за то же время; в случае отказа основной системы операция может быть выполнена с помощью вспомогательной силовой установки машины или, наконец, ее можно будет выполнить вручную, конечно, в течение более длительного времени", - пояснил Патрик Ленц. Как понимает EDR, Rheinmetall исследует возможность выполнения огневых задач без необходимости выдвижения опор при стрельбе при ограниченном угле поворота орудия - примерно на ± 10 ° от походного положения "на 12 часов".

Платформа представляет собой шасси HX3 10x10, самой большой версии новой линейки грузовых автомобилей RMMV. Башня расположена сзади, над тремя задними осями, что обеспечивает хорошее распределение нагрузки, а пятиосное шасси обеспечивает хорошую подвижность, достаточную для системы огневой поддержки, которой все же не нужно непосредственно следовать за боевыми машинами в наихудших условиях подвижности. "Две основные причины привели к выбору грузового автомобиля, а не бронетранспортера в качестве предпочтительной платформы: одна из них - стоимость, HX3 примерно в три раза дешевле БТР, а вторая - потенциал роста", - заявил Патрик Ленц. Не только закупочная цена грузового шасси ниже, но и стоимость его жизненного цикла меньше, что тем более верно, если армия, приобретающая систему, уже оснащена машинами семейства HX. В текущей конфигурации самоходная гаубица имеет резерв веса в дополнительные 5 тонн, что обеспечивает гибкость с точки зрения наращивания дополнительных возможностей, позволяющих справляться с меняющимися угрозами и сценариями.

Одна из будущих разработок уже была представлена в Париже [на Erosatory 2022] в виде макета, башня была которого была оснащена [155-мм] орудием длиной 60 калибров, которое в настоящее время разрабатывает Rheinmetall на своем предприятии в Унтерлюсе. Новое орудие имеет не только более длинный ствол, но и больший объем зарядной каморы, сравнимый с американским [155-мм/58] орудием ERCA (Extended Range Cannon Artillery), и полностью переработанный дульный тормоз. Помимо орудия L60, немецкая группа также разрабатывает орудие L52A1, которое обеспечит более высокое давление в зарядной каморе, - оба этих решения увеличивают дальность стрельбы. При этом нагрузки на башню будут очень близкими, а скорострельность будет такой же, как у нынешней системы.

Новый метательный заряд для увеличения дальности

Иметь длинноствольную систему для выстрела снаряда недостаточно, энергия, которую последний приобретает при движении внутри ствола, обеспечивается метательным зарядом. Усовершенствования в этой области обеспечивает компания Nitrochemie, находящаяся в совместном владении Rheinmetall и RUAG и специализирующаяся на высокоэффективных метательных порохах. Одним из ключевых элементов общей эволюции в сторону больших дистанций стрельбы является заряд увеличенной дальности действия Extended Range Charge (ERC).

"Его разработка началась пять лет назад, и ERC достиг относительно высокого уровня зрелости", - заявил старший вице-президент по продажам и маркетингу двигательных систем Nitrochemie Паскаль Шрайер на мероприятии в Берлине. Как понимает EDR, заряд ERC теперь предлагается для находящихся на вооружении боеприпасов и платформ, поэтому и те, и другие уже могут быть сертифицированы для использования ECR. Согласно предоставленной информации, ERC может увеличить эффективную дальность стрельбы имеющимися на вооружении дальнобойными боеприпасами (c зауженной донной частью, и с донным газогенератором) и новыми боеприпасами (авктивно-реактивными и типа V-LAP) на 10-20%, увеличивая начальную скорость снаряда и при этом оставаясь в пределах допустимого давления в стволе существующих орудий, поскольку он соответствует пределу допустимого максимального давления (Permissible Maximum Pressure - PMP) системы, установленному стандартом НАТО STANAG 4110. Это обеспечивает уменьшение износа ствола и устойчивость при стрельбе. ERC поставляется в одном едином картузе, так как должен обеспечивать максимальную дальность, а его баллистические характеристики были подтверждены в 2019-2022 годах на нескольких системах и на разных дальностях стрельбы, с двумя циклами огневых полигонных испытаний в Алькантпане (ЮАР), двумя в Юме (США), как и стрельбами в Северной Европе.

"Увеличение дальности стрельбы можно использовать либо для поражения целей на больших расстояниях, либо для компенсации потери дальности, вызванной применением взрывателей с коррекцией (CCF/PGK), которые повышают точность поражения за счет уменьшения дальности примерно на 10%", - сказал Паскаль. Шрейер сказал, добавив, что "новая технология пороха была ключевой в разработке ERC. Обычные пороха, используемые в доступных модульных зарядах, имеют почти линейное увеличение скорости и давления вместе с повышением температуры".

ERC использует разработанный Nitrochemie новый порох, известный как P6, который представляет собой трехсоставной смесевой порох, полученный в результате производства без использования растворителей и с обработанной поверхностью. "P6 позволяет достигать максимальной производительности при рабочих температурах около 21°C, тем самым повышая общую производительность системы в наиболее часто используемом температурном диапазоне", - сказал Паскаль Шрейер. В качестве примера, рассматривая PzH 2000, сообщается, что при стандартной температуре давление увеличивается примерно с 330 до более чем 380 МПа по сравнению с модульным зарядом DM92 Zone 6, а начальная скорость снаряда увеличивается почти на 70 м/с, с 945 до 1015 м/с. с., согласно представленному графику.

В настоящее время доступны две разные версии ERC: одна для систем калибра 155-мм/39, а другая для систем 155-мм/52. Обе имеют расчетное давление 395 МПа и могут использоваться в диапазоне температур -46/+63 °C, однако их габариты и масса различаются: длина заряда для орудия L39 составляет 780 мм при весе 13 кг, тогда как у заряда для систем L52 длина составляет 960 мм и вес 16 кг. Начальная скорость снаряда очевидно разная: более 900 м/с у более коротких стволов и более 1010 м/с у более длинных. До сих пор разработки ERC были нацелены на полнокалиберные боеприпасы, однако Rheinmetall готова разработать такой специальный заряд и для подкалиберных боеприпасов, если это потребуется заказчику.

Новые снаряды для обеспечения оптимального поражающего эффекта на дальних дистанциях

"Сегодня у нас есть снаряд c зауженной донной частью [Boat Tail - BT], известный как DM121 в Германии и M1712 в Нидерландах. Последний может быть трансформирован в M1711, имеющий донный газогенератор, позволяющий достигать дальности около 40 км при стрельбе из орудия PzH 2000 калибра 155-мм/52. Затем у нас есть снаряд V-LAP, умное решение, сочетающее в себе донный газогенератор и ракетный двигатель, каждый из которых срабатывает в необходимое время. Это решение позволяет иметь больше взрывчатого вещества, чем чистый активно-реактивный снаряд, но явно меньше, чем у стандартного снаряда", - сказал собравшимся руководитель отдела разработки артиллерийских и ракетных боеприпасов бизнес-подразделения Rheinmetall Weapon & Munition доктор Кристиан фон Хёрстен, добавив, что V -LAP на многочисленных испытаниях продемонстрировал способность достигать дальности 54 км с использованием модульной системы зарядов DM92.

Переходя от сегодняшних решений к возможностям ведения огня с закрытых позиций в ближайшем будущем, в Rheinmetall это представляют с использованием заряда ERC, который, как было сказано ранее, позволяет увеличить дальность стрельбы на 10-20%. Эти характеристики были испытаны и подтверждены еще в 2019 году с использованием гаубицы PzH 2000.

Среднесрочное решение предлагается с орудием L52A1, представляющим собой оптимизацию имеющегося в настоящее время 155-мм/52 орудия, устанавливаемого на PzH 2000, и которое может пройти квалификацию в более короткие сроки по сравнению с полностью новым орудием. Оно использует тот же ствол, тот же затвор и ту же систему обтюрации, что и используемое сейчас, однако имеет больший объем зарядной каморы и повышенное давление в зарядной каморе.

Долгосрочное решение, очевидно, придет с орудием L60 длиной в 60 калибров и новыми снарядами, которые разрабатываются в рамках вышеупомянутой программы Zukünftiges System Indirektes Feuer mittlerer Reichweite, требования по которой предусматривают дальность стрельбы 75 км обычными боеприпасами. "Поскольку эта цифра относится к неуправляемым боеприпасам, мы добавили некоторую дальность, чтобы компенсировать взрыватели CCF/PGK", - объясняет доктор фон Хёрстен. Дальность 82 км будет достигнута с использованием снаряда V-LAP, который, как понимает EDR, является новой разработкой на основе имеющихся в настоящее время снарядов, который сохранит те же внешние габариты и вес 43,5 кг для совместимости с JMOU, но будет усилен, чтобы использоваться с более высоким давлением в стволе.

"V-LAP несет около 4 кг взрывчатого вещества, однако мы работаем над конструкцией с готовыми осколками, которые повысят поражающую способность", - добавил он. В рамках своей программы разработки боеприпасов Rheinmetall также работает над новым ведущим пояском, который был испытан в 2021 году при стрельбе из PzH 2000 с использованием модифицированных зарядов. Система заряда для L60 будет иметь укороченную гильзу, чтобы справиться с более высоким давлением в зарядной каморе, а воспламенитель будет ввинчиваться в эту укороченную гильзу, а не располагаться в казенной части. Выстрел обеспечит достижение начальной скорости 1144 м/с. Ожидается, что первые испытания состоятся в начале 2023 года.

Помимо работы над новыми снарядами и зарядами, Rheinmetall также запускает программу модернизации своих кассетных снарядов SMArt 155 (Suchzünder Munition für die Artillerie 155Ammunition) с самонаводящимися суббоеприпасами, которые в настоящее время находятся на вооружении в Германии, Греции, Швейцарии и Австралии, а также сертифицированы для использования в США.

Разработанный в конце 1980-х годов компанией GIWS (Gesellschaft für Intelligente WirkSysteme, совместное предприятие Rheinmetall и Diehl Defence), каждый такой снаряд содержит два суббоеприпаса, которые выбрасываются над районом цели, обнаруживают своей системой самонаведения танки и бронетехнику, и поражают их сверху. Этот снаряд использовался в боевых действиях [на Украине] в 2022 году, поэтому теперь он имеет уровень технологической готовности TRL 9 [действующая система, полностью проверенная эксплуатацией]. Чтобы решить проблемы устаревания, GIWS только что начала программу модернизации; "В 2025 году мы дойдем до этапа испытаний компонентов, начало производства запланировано на 2027 год", - сказал доктор фон Хёрстен. Однако работа не ограничится заменой устаревших элементов боеприпаса. "Здесь мы также стремимся к увеличению дальности стрельбы: в настоящее время снаряд достигает дальности 22 км со стволом L39 и 26 км со стволом L52. Программа осуществляется в партнерстве с General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD OTS) в США. Мы разработали новый корпус снаряда с донным газогенератором, вмещающий те же суббоеприпасы", - добавил он. Для проверки дальности в сентябре 2021 года и августе 2022 года были отстреляны снаряды с донным газогенератором и инертным снаряжением; первые испытания, проведенные из системы L39, достигли дальности 27 км, а следующие были проведены из прототипа ERCA со стволом L58, с уменьшенным зарядом и меньшим углом возвышения, достигнув более 38 км, максимальная прогнозируемая дальность составляет 48 км с начальной скоростью 1054 м/с. Новый снаряд полностью совместим с JBMOOU, программа реализуется в рамках проекта C-DAEM (Cannon-Delivered Area Effects Munition), GD OTS является головным подрядчиком. Снаряд также оснащен новым легким аэродинамически оптимизированным оживальным обтекателем, который уменьшает сопротивление, усиливая эффект донного газогенератора. Ожидается решение американской стороны для перехода к следующему этапу разработки.

Дальности стрельбы из современных и перспективных 155-мм орудий разработки Rheinmetall с использованием дальнобойных снарядов и зарядов различных типов (с) Rheinmetall

Демонстрационный образец создаваемой германской группой Rheinmetall перспективной дальнобойной 155-мм высокоавтоматизированной самоходной гаубицы на шасси тяжелого военного грузового автомобиля RMMV HX3 с колесной формулой 10х10 в экспозиции выставки Eurosatory 2022. Ле Бурже (Париж), июнь 2022 года (с) www.edrmagazine.eu

Графическое изображение создаваемой германской группой Rheinmetall перспективной дальнобойной 155-мм высокоавтоматизированной самоходной гаубицы на шасси тяжелого военного грузового автомобиля RMMV HX3 с колесной формулой 10х10 (с) Rheinmetall

Устройство необитаемой башни создаваемой германской группой Rheinmetall перспективной дальнобойной 155-мм высокоавтоматизированной самоходной гаубицы на колесном шасси, с демонстрацией возможности ручного полуавтоматического заряжания (характерно, что этот же самый рисунок распространяется и как иллюстрация для создаваемой израильской компанией Elbit Systems 155-мм/52 самоходной гаубицы SIGMA (Roem)) (с) Elbit Systems

155-мм фугасный снаряд c зауженной донной частью (Boat Tail - BT) DM121 производства Rheinmetall Denel Munitions (с) Rheinmetall

155-мм дальнобойный снаряд М1816А1 производства Rheinmetall Denel Munitions типа V-LAP (Velocity-enhanced Long-range Artillery Projectile) улучшенной аэродинамической формы с донным газогенератором и ракетным ускорителем, дополнительно оснащенный взрывателем-устройством коррекции типа CCF/PGK (с) Rheinmetall