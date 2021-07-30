Новая израильская 155-мм/52 самоходная гаубица

Как сообщается в материале издательской группы "Jane's", израильская компания Elbit Systems разработала новую польностью автоматизированную 155-мм/52 самоходную гаубицу SIGMA, выполненную на колесном автомобильном шасси американской компании Oshkosh с формулой 10х10 (видимо, типа М1075). Новая САУ разработана в интересах Армии обороны Израиля и предназначена для замены с 2023 года в израильских сухопутных войсках американских 155-мм/39 гусеничных самоходных гаубиц серии М109, предполагается, что новая САУ получит официальное войсковое название Roem.

Рендерное изображение новой израильской 155-мм/52 автоматизированной самоходной гаубицы Elbit Systems SIGMA (Roem) на колесном шасси Oshkosh 10х10 (с) Elbit Systems (via Jane's)

Разработка САУ была осуществлена в рамках контракта стоимостью 125 млн долл, полученного Elbit Systems от министерства обороны Израиля в марте 2019 года.

Расчет САУ SIGMA из двух или трех человек размещается в передней бронированной кабине шасси, оснащенной системой защиты от ОМП и полным кондиционированием. Огневая часть системы со 155-мм/52 качающейся частью размещена в необитаемой полностью автоматизированной бронированной башне (хотя имеется и режим ручной подачи и ручного заряжания). Орудие имеет зарядную камору объемом 23 литра в соответствии с требованиям Совместного баллистического меморандума НАТО (Joint Ballistic Memorandum of Understanding - JBMoU), и оснащено дульным тормозом и эжектором.

В САУ SIGMA используется система модульных зарядов Uni-Modular Artillery Charge System (UMACS) разработки израильской компании Israel Military Industries (IMI, сейчас в составе Elbit Systems), состоящая из четырех модулей-зарядов. Система автоматического заряжания в башне имеет два магазина - один для снарядов, другой для модульных зарядов, также производится автоматическая установка взрывателя. Боекомплект САУ SIGMA пока не раскрывается, как и ее основные характеристики.