В Канаде заявили, что еще не обсуждают с Украиной поставки танков Leopard 2

По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, Оттава будет продолжать оказывать Киеву всестороннюю поддержку

ОТТАВА, 16 января. /ТАСС/. Власти Канады еще не обсуждают с Украиной возможные поставки Киеву танков Leopard 2, которые находятся на балансе канадского Минобороны. Об этом в понедельник сообщил журналистам премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо во время посещения провинции Саскачеван. Его выступление транслировали национальные телеканалы.

"Мы отправили [Украине] огромное количество вооружений, - сказал он. - Мы рассмотрим все запросы из Украины [относительно возможных новых поставок оружия], но пока мы еще [не обсуждали вопрос] танков Leopard 2". Трюдо добавил, что Оттава будет продолжать оказывать Киеву всестороннюю поддержку.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью канадской газете The Globe and Mail заявил, что украинский президент Владимир Зеленский планирует попросить Трюдо поставить Киеву танки Leopard 2, но для этого должен быть решен вопрос о реэкспорте машин с Германией. В свою очередь официальный представитель Минобороны Канады Даниэль Минден не сказал газете, предоставит ли Оттава Киеву танки, если Германия одобрит поставку. Представитель ведомства отметил, что глава Минобороны Анита Ананд поддерживает тесный контакт с украинским министром обороны Алексеем Резниковым по вопросу "дальнейшего предоставления Украине всесторонней военной помощи".

Как пишет газета, Канада в 2007 году приобрела у ФРГ 82 танка Leopard 2. Польша и Финляндия уже выразили готовность отправить некоторое количество таких танков Киеву.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, власти Германии на неделе примут решение об отправке танков Leopard Украине; скорее всего, отмечает агентство, оно будет положительным.

11 января президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава приняла решение передать Украине роту танков. Как заявил на брифинге представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, Берлин пока не получал конкретных запросов о реэкспорте танков. Такие поставки нельзя осуществлять без разрешения Германии, которая производит Leopard.

Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газете Bild am Sonntag, утверждал, что потребуется год, чтобы подготовить танки для Киева. В теории Вооруженные силы ФРГ могут передать Украине Leopard из своих запасов или разрешить другим странам реэкспорт уже пригодных к боевым действиям танков.