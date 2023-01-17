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ТАСС

Отбор для участия в годовом изоляционном эксперименте SIRIUS откроют в начале февраля

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Наземный исследовательский комплекс SIRIUS на базе Института медико-биологических проблем РАН в Москве
Наземный исследовательский комплекс SIRIUS на базе Института медико-биологических проблем РАН в Москве.
Источник изображения: © Антон Кузнецов/ТАСС

В настоящее время идет работа по составлению научной и операционно-технической программ эксперимента, сообщили в Институте медико-биологических проблем РАН

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Институт медико-биологических проблем РАН (ИМБП, входит в состав НЦМУ "Павловский центр") официально объявит о начале отбора в годовой изоляционный эксперимент SIRIUS-23 в начале февраля, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе института.

"Официально набор экипажа в рамках проекта SIRIUS будет объявлен ИМБП РАН в первых числах февраля этого года. В настоящее время идет работа по составлению научной и операционно-технической программ эксперимента, учитывающих результаты предыдущих этапов (17, 120 и 240 суток) проекта SIRIUS", - сказали в ИМБП.

Там также отметили, что институт предлагает российским организациям и заинтересованным международным партнерам объединить научно-технический потенциал для проведения совместных исследований, связанных с подготовкой дальнейшего освоения человеком космоса.

Эксперимент SIRIUS-2023 планируется начать в середине ноября этого года на стендовой базе ИМБП РАН, в единственном в мире наземном экспериментальном комплексе (НЭК) гермокамер с управляемой средой обитания. НЭК позволяет провести исследования в условиях, максимально приближенных к реальным условиям длительной пилотируемой экспедиции.

Эксперимент SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, "международное научное исследование в уникальном наземном комплексе") является международным проектом, организаторами которого выступают ИМБП РАН и NASA HRP (Human Research Program - программа исследований человека). Эксперимент предполагает моделирование полета экипажа в дальний космос.

Целью изоляционных исследований является моделирование значимых событий в ходе длительного пребывания космонавтов на космической станции и при высадке на планету. С помощью экспериментов ученые планируют решить проблемы медико-биологического обеспечения полетов на Луну и нахождения на окололунной станции, а также попробовать уменьшить риски, связанные с человеческим фактором в длительных космических межпланетных полетах (в том числе, на Марс).

Проект SIRIUS предусматривает целую серию изоляционных экспериментов. Первый состоялся в ноябре 2017 года, тогда экипаж провел в изоляции 17 суток. Четыре месяца длилась изоляция в 2018-2019 годах. В июле 2022 года в Москве завершился восьмимесячный эксперимент SIRIUS-2021. До 2028 года планируется провести три годовых эксперимента, в ходе которых моделируются полеты в дальний космос. 

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