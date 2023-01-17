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Военное обозрение

Вучич анонсировал конкурс на приём пяти тысяч человек на службу в спецподразделения сербской армии

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Источник изображения: topwar.ru

Власти Сербии намерены в значительной степени усилить свою обороноспособность, в первую очередь, за счет специальных подразделений Вооруженных сил. Поэтому вчера на торжественном мероприятии, посвященном Дню государственности, президент Александр Вучич анонсировал конкурс на прием пяти тысяч человек на службу в спецподразделения сербской армии.

Об этом сообщает местное издание «Новости».

Мы усилим эти войска, минимальная, базовая зарплата этих военнослужащих составит свыше 200 тысяч динаров

- заявил президент Сербии, отметив, что материальная мотивация военных имеет большое значение.

Сумма, которую он назвал, эквивалентна примерно 127 тысячам рублей.

Вучич сообщил, что вместе с членами правительства ознакомился с аналитическим отчетом о состоянии дел в сфере обороны по итогам минувшего года. Он отметил, что украинский конфликт косвенно оказал негативное влияние на сербскую обороноспособность и ослабил возможности отечественного ОПК.

По словам президента, это объясняется тем, что после начала российской СВО у Сербии возникли трудности с закупками оружия, военной техники и запчастей. Поэтому он призвал сербских производителей ориентироваться на собственные силы и возможности. В частности, Вучич заявил, что отечественные производители намерены акцентировать свое внимание на производстве беспилотников.

После него выступил министр обороны Сербии Милош Вучевич. Он отметил высокий боевой дух и патриотизм сербских военнослужащих.

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Сербия
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