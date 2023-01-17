Гауптвахты для мобилизованных оборудуют в учебных центрах Урала, Сибири и Поволжья

По словам врио командующего округа Александра Линькова, даны соответствующие указания на организацию оборудования помещений воинской части

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Помещения для содержания задержанных военнослужащих оборудуют в учебных центрах Центрального военного округа, который расположен на территории трех федеральных округов - Приволжского, Сибирского и Уральского. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности командующего округа Александр Линьков.

"Настоящим сообщаю, что командирам воинских частей-формирователям, ответственным за подготовку мобилизованных военнослужащих, даны соответствующие указания на организацию оборудования помещений воинской части для содержания задержанных военнослужащих, привлекаемых к дисциплинарной ответственности", - говорится в понедельник в ответе Линькова на запрос депутата Госдумы Максима Иванова об организации гауптвахт в учебных центрах для мобилизованных.

Парламентарий в Telegram-канале уточнил, что обсуждал оборудование гауптвахт в учебном центре в Свердловской области еще в ноябре 2021 года. "Потому что на сотню честных и порядочных мобилизованных всегда найдется один деятель, который сеет смуту или ведет себя не по уставу дерзко. Таких надо показательно сажать под замок", - пояснил он.