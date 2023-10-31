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Цилиндровые и сувальдные замки: особенности и возможность ремонта

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Замки для входных дверей бывают двух основных типов — цилиндровые и сувальдные. Рассмотрим их особенности, и возможно ли вскрытие дверей с сохранением замка.

Цилиндровые замки

Замки этого типа — наиболее распространенные. Их механизм состоит из таких основных частей:

- неподвижный корпус;
- цилиндр каплевидной формы сечения;
- кодовый штифт;
- стопорная скоба;
- стопорные штифты частично или полностью входящие в цилиндр;
- канал для ключа;
- пружина.

Цилиндровые замки на входных дверях обычно имеют плоский ключ с бороздками или углублениями на пластине. Рельеф таких бороздок или углублений соответствует штифтам запорного механизма. Когда ключ вставляют в скважину, он воздействует на ригели и высвобождает механизм от зацепления. Это позволяет свободно открыть замок.

Вскрытие замка цилиндрового типа можно выполнить без его повреждения при помощи специального инструмента, который позволяет воздействовать на механизм без ключа. Однако открыть так получится далеко не каждую модель. В этом случае выполняют высверливание личинки, что делает возможным вскрытие двери. После этого личинку меняют и замок продолжает работать.

Сувальдные замки

Это более надежный тип замка. Основу его механизма составляют сувальды. Это металлические пластины со специальными фигурными вырезами. Они приводятся в движение при повороте ключа с помощью его бороздок.

Также многие модели дополнительно оснащаются возвратными пружинами сувальд и пальцем под ключ. Эти элементы повышают взломостойкость механизма.

Основные элементы замка:

- корпус;
- блок сувальд — от 2 до 16 штук;
- засов — центрального, крайнего или несимметричного типа;
- стойка засовного хвостовика.

Сувальдные модели отличаются повышенной надежностью. Это осложняет вскрытие замка. Открыть его помогает специальный инструмент, с помощью которого специалист воздействует на механизм и перемещает ригели в положение «открыто». Однако часто такой щадящий метод оказывается недоступным. Тогда для вскрытия двери приходится высверливать части механизма. Однако в большинстве случаев хороший специалист может отремонтировать запорное устройство, которое будет способно прослужить еще много лет.

Если вам нужен мастер, который бы оперативно приехал на объект и отремонтировал замок в металлической двери, то вы по адресу! Наша замочная служба предоставляет услуги по ремонту замков любой сложности. Мастер быстро приедет на объект и выполнит ремонт.

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Россия
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