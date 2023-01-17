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Известия.ru

Контейнерные переброски: ВМФ России получил новые системы спасения субмарин

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Особые комплексы могут размещаться практически на любых судах вплоть до буксиров и паромов

Арсенал средств спасения российского Военно-морского флота пополнился новым комплексом, который способен оказать помощь терпящим бедствие кораблям, судам и даже подводным лодкам. Всё его оборудование смонтировано в обыкновенные морские контейнеры. При необходимости они могут размещаться на палубе любого подходящего плавсредства или даже на неподготовленном берегу. В составе комплекса — специальные системы для откачки воды, пожарно-спасательное оборудование, а также всё необходимое для глубоководных работ. По словам экспертов, это позволяет не зависеть от наличия в зоне бедствия специализированных спасательных кораблей и оперативно оказать морякам всю необходимую помощь.

Три контейнера

Поставки новейших систем спасения в подразделения ВМФ России начались осенью прошлого года, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Первые комплекты уже поступили на Северный и Тихоокеанский флоты. Новинка включает в себя несколько морских контейнеров с установленным в них спасательным оборудованием.

Первый контейнер оснащен системами, позволяющими откачивать воду с терпящих бедствие кораблей, судов и даже с подводных лодок. Второй оборудован системами пожаротушения и необходимыми инструментами для проведения спасательных работ. В третьем контейнере находится оборудование для глубоководных работ на борту субмарин.

По словам собеседников издания, на флотах уже проведено несколько учений, чтобы освоить новую спасательную систему. В частности, контейнеры размещались на борту обычных судов, а также боевых кораблей. Их перевозили автомобильным, железнодорожным и даже авиационным транспортом.

Глубоководный водолазный комплекс ГВК-450

Источник изображения: Фото: Tetis-pro.ru

— Россия и Советский Союз, к сожалению, научены громкими авариями подводных лодок, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — «Курск» до сих пор вспоминаем. Поэтому задачи поисково-спасательного обеспечения субмарин и надводных кораблей имеют для нас очень важное значение. Преимущество контейнеров в том, что их можно погрузить на любое судно, где есть площадка соответствующих размеров, — например, на один из буксиров, которые сейчас строятся, или на суда типа паромов, где есть кран. Необязательно иметь специализированный корабль (он ведь в нужный момент может находиться на ремонте или в другом районе). Гораздо эффективнее — модульные контейнеры и команда спасателей, с которыми можно выйти в море на том корабле, который есть под рукой. Это современный перспективный путь развития, за которым будущее.

Найти и спасти

Такие системы актуальны для флота, рассказал «Известиям» экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Хотя, когда я сам служил, мы на кораблях не задумывались, как будем спасаться в случае чего. Задумывался только, как топить подводные лодки, воевать с авианосцами. Но страна, и флот, и конструкторы должны заботиться о том, чтобы члены экипажей могли рассчитывать на спасение в случае повреждения корабля. Особенно важно, что новую систему, контейнеры можно установить практически на любое судно, — подчеркнул он.

Спасательный подводный глубоководный аппарат «Бестер-1»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

На тех же подводных лодках сейчас предусмотрены специальные всплывающие спасательные камеры, напомнил Валентин Селиванов. Однако в условиях ЧП экипаж не всегда имеет возможность ими воспользоваться.

— Поэтому все новшества, которые изобретают сейчас, имеют огромное значение для экипажей, — резюмировал он.

В последние годы ВМФ поменял систему оказания помощи терпящим бедствие субмаринам. Теперь к операциям по спасению экипажей подводных лодок привлекаются все возможные средства, а не только суда аварийных служб. В поиске попавших в беду субмарин задействуются противолодочные корабли, тральщики и противодиверсионные катера.

После аварии подводной лодки «Курск» перед российскими судостроителями была поставлена задача по разработке специальных судов для спасения экипажей аварийных подлодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении. Так была спроектирована серия 21300С «Дельфин». Головной корабль — спасательное судно океанского класса «Игорь Белоусов» — заложили в 2005 году и спустили на воду в 2012-м. Сейчас он несет службу на Тихоокеанском флоте. Ранее сообщалось, что в госпрограмме вооружения на 2018–2027 годы запланировано строительство четырех «Дельфинов», однако информации о ходе работ в открытых источниках нет.

Церемония подъема флага на спасательном судне «Игорь Белоусов»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

«Игорь Белоусов» по своим возможностям не имеет аналогов в мире. Он может не только эвакуировать экипаж аварийной подлодки, но и организовать подачу на ее борт воздуха, электроэнергии и спасательных средств. С помощью обитаемых и необитаемых подводных аппаратов «Дельфин» способен производить поиск и обследование аварийных объектов.

Основа спасательного оснащения судна — глубоководный водолазный комплекс ГВК-450. Он может погружаться на глубину до 450 м и поднимать моряков с аварийной подлодки на поверхность, обеспечивая декомпрессию в барокамерах одновременно 60 подводникам. В комплекс входят пять барокамер, водолазный колокол и спасательный подводный глубоководный аппарат «Бестер-1», способный работать на глубине до 720 м.

На Тихоокеанском флоте помимо «Игоря Белоусова» несет службу спасательный корабль «Алагез» советской постройки. На Черноморском — «Эпрон», который в прошлом году отметил 60-летие.


Роман Крецул

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