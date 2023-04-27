Аренда контейнеров: как не ошибиться с выбором и не переплатить

Аренда контейнеров – это удобный и выгодный способ решить проблемы с транспортировкой и хранением грузов. Но чтобы не попасть в неприятную ситуацию, нужно знать некоторые нюансы этой услуги. В этой статье мы расскажем, как выбрать подходящий контейнер, где его хранить и как оформить договор аренды.

Как выбрать контейнер

Перед тем, как арендовать контейнер, нужно определиться с его типом и размером. Существуют разные виды контейнеров, которые подходят для разных целей:

стандартные 20- и 40-футовые – подходят для большинства транспортных и складских задач;

высокие 40- и 45-футовые – оптимальны для перевозки большого количества грузов на паллетах;

со съемным верхом или брезентовой крышей – применяются для транспортировки или хранения высоких грузов;

рефрижераторные – необходимы для сохранения температурного режима грузов.

При выборе нужно учитывать его вместимость, грузоподъемность, состояние и наличие сертификатов. Лучше обращаться к проверенным компаниям, которые предлагают чистые, исправные и сертифицированные контейнеры.

Где хранить контейнер

Если вы арендуете контейнер https://www.contlease.ru/ для хранения груза, то вам нужно решить, где его разместить. Есть два варианта:

На своей территории – это удобно, если у вас есть свободное место и вы хотите иметь постоянный доступ к грузу. На терминале арендодателя – это безопасно, если вы хотите защитить груз от кражи и повреждений. На терминалах обычно есть охрана, видеонаблюдение и системы сигнализации.

В любом случае, нужно следить за состоянием контейнера и груза, проветривать и очищать его от пыли и влаги.

Как оформить договор аренды

Чтобы арендовать контейнер, нужно заключить договор аренды с компанией-арендодателем. В договоре должны быть указаны:

тип, размер и количество арендуемых контейнеров;

стоимость аренды за сутки или месяц;

способ оплаты и порядок возврата денег;

денежного залога или подтверждения платежеспособности арендатора;

срока аренды и условий продления или возврата;

прав и обязанностей сторон, ответственности за повреждение или утерю контейнера и груза;

места хранения и доставки.

Для заключения договора нужно предоставить паспортные данные и реквизиты арендатора, а также оплатить первый месяц аренды. При получении контейнера нужно проверить его состояние и соответствие договору. Выбирайте подходящий контейнер, определитесь с местом его хранения и внимательно оформляйте договор аренды.