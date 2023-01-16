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ТАСС

В ДНР заявили, что новый пакет помощи США Украине показывает потери ВСУ в вооружениях

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Уничтоженный украинский танк
Уничтоженный украинский танк.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

США ранее сообщили о выделении нового пакета военной помощи Украине объемом более $3 млрд

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Новый пакет американской военной помощи Киеву нацелен на восполнение потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) и демонстрирует, что за время спецоперации российской армией был уничтожен достаточно серьезный объем находившегося на украинской территории вооружения. Об этом сообщили ТАСС в Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Вся эта поставка показывает реальные потребности ВСУ, реальные их потери от нашей работы, и она достаточно оптимистична в этом смысле. Понятно, что она принесет нам какие-то проблемы, но важно то, на основании чего она сделана. Это восполнение их потерь и объективная оценка складских запасов, оставшихся на территории Украины через очень непродолжительное время нашей работы. На самом деле год - это очень немного. И внезапно выясняется, что складов с авиационными ракетами нет, складов с советскими 152-миллиметровыми снарядами нет, советских артиллерийских систем нет, управляемых ракет для авиации нет и РСЗО (реактивных систем залпового огня - прим. ТАСС) крупного калибра тоже нет. Очень красноречивое признание эффективности нашей боевой работы", - сказал собеседник агентства.

6 января власти США заявили о выделении нового пакета военной помощи Украине объемом более $3 млрд. В него входят, в частности, 500 высокоточных управляемых снарядов M982 Excalibur с GPS-управлением, 1,2 тыс. 155-миллиметровых снарядов дистанционных противотанковых минных систем (RAAMS), 50 БМП Bradley, 55 бронированных машин с усиленной противоминной защитой класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected) и 138 бронеавтомобилей HMMWV, а также 18 самоходных гаубиц калибра 155 мм и 18 грузовиков.

По оценке Пентагона, с начала специальной военной операции РФ на Украине США выделили на военную помощь Киеву свыше $24,2 млрд. Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого западными странами на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
HMMWV
M982 Excalibur
Персоны
Лавров Сергей
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