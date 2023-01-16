В ДНР заявили, что США замещают Киеву гусеничные БМП колесными из-за истощения запасов

В Народной милиции Донецкой Народной Республики назвали это решение логичным

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Гусеничная бронетехника в украинской армии замещается колесной, так как потребность в ней превышает возможности складских запасов западных спонсоров Киева. Об этом сообщили ТАСС в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

6 января власти США заявили о выделении нового пакета военной помощи Украине объемом более $3 млрд, в который входят, в частности, 50 гусеничных БМП Bradley и колесная техника - 55 бронированных машин с усиленной противоминной защитой класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected) и 138 бронеавтомобилей HMMWV.

"Это говорит о том, что нужного количества гусеничной техники для восполнения потерь ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) они поставить уже просто не имеют возможности. И потому идет замещение гусеничной бронированной техники колесной. В принципе это абсолютно логичное решение - лучше хотя бы что-то бронированное, а колесная техника и дешевле, и в большем количестве имеется на складах. Но понятно, что они более легко бронированы и более уязвимы. Была бы возможность поставить 500 Bradley - поставили бы их. Но такой возможности нет физически. Вообще, это больше к вопросу об истощении складских запасов у западной коалиции", - пояснил собеседник агентства.

По оценке Пентагона, с начала специальной военной операции РФ на Украине США выделили на военную помощь Киеву свыше $24,2 млрд. Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого западными странами на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.