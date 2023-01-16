В Анкаре предупреждают, что в любой момент могут начать операцию против курдов в Сирии

Стамбул. 14 января. ИНТЕРФАКС - Турецкие военные, если это потребуется, в любой момент готовы приступить к сухопутной операции против курдских формирований на севере Сирии, заявил в субботу советник президента Турции Ибрагим Калын.

"Сухопутная операция может начаться в любой момент. Все зависит от того, насколько высок будет уровень опасности (исходящей от курдов - ИФ)", - приводит его слова газета "Хюрриет".

В последние недели СМИ отмечали, что Анкара и Дамаск, судя по всему, начали постепенный процесс нормализации отношений. Одной из обсуждаемых сторонами тем стала дальнейшая судьба приграничных районов на севере Сирии. Турция считают действующие там курдские военизированные формирования террористическими группировками.

Тем временем российская сторона неоднократно призывала стороны воздержаться от дестабилизации обстановки на севере Сирии.

Так, еще в июне 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Мы не считаем, что эта спецоперация будет способствовать стабильности и безопасности в Сирийской Арабской республике".