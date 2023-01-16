В «Роскосмосе» раскрыли планы по возвращению экипажа «Союза МС-22» в случае ЧП

Экипаж «Союза МС-22» в случае возможного чрезвычайного происшествия (ЧП) покинет Международную космическую станцию (МКС) на российском и американском кораблях. Такие детали плана по возвращению раскрываются на сайте «Роскосмоса».

В пресс-службе госкорпорации уточнили, что члены экипажа Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио вернутся на Землю на «Союзе МС-23» из-за нештатной ситуации с кораблем «Союз МС-22». В «Роскосмосе» отметили, что системы МКС и корабля «Союз МС-22» работают штатно, однако при возникновении аварии до прибытия «Союза МС-23» экипажу потребуется экстренная эвакуация на Землю.

Корабль «Союз МС-23» должен пристыковаться к МКС в беспилотном режиме 22 февраля. Спуск двух космонавтов вместо трех будет более безопасным, поскольку поможет снизить температуру и влажность в «Союзе МС-22», подчеркнули в «Роскосмосе».

Кресло Рубио решили временно переместить из «Союза МС-22» в корабль Crew Dragon, эти работы намечены на 17–18 января. После прибытия на МКС «Союза МС-23» кресла всех трех космонавтов, включая иностранца, будут перенесены в корабль.

Ранее эксперт по космосу Дмитрий Струговец предположил, что после отстыковки от МКС корабль «Союз МС-22» может стать неуправляемым. До этого гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов пообещал, что «Союз МС-23» на замену поврежденному «Союзу МС-22» запустят в феврале.

15 декабря 2022 года стало известно, что на «Союзе МС-22» произошла разгерметизация системы терморегулирования. Выход российских космонавтов в открытый космос отменили.