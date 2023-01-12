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В России допустили превращение «Союза МС-22» в «большой космический мусор»

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Пилотируемый корабль "Союз МС-19" перед стыковкой с МКС
Пилотируемый корабль "Союз МС-19" перед стыковкой с МКС.
Источник изображения: © Фото : Космонавт Олег Новицкий/Роскосмос

После отстыковки от Международной космической станции МКС корабль «Союз МС-22» может стать неуправляемым, превратившись в «большой космический мусор». Об этом в «Известиях» пишет эксперт по космосу Дмитрий Струговец.

«Если это произойдет еще на орбите, он превратится в большой космический мусор, угрожающий безопасности МКС, а если на этапе входа в атмосферу, то станет многотонным падающим астероидом», — допускает автор.

По его оценке, «в самом неблагоприятном варианте спускаемый аппарат корабля может упасть в любом районе от 51,6 градуса северной широты до 51,6 градуса южной широты».

Эксперт пишет, что в наилучшим выходом для «Союз МС-22» было бы его падение в несудоходный район Тихого океана, где космический корабль не представлял бы угрозы для людей.

«То есть шоу продолжается. Весь мир будет следить за тем, как русские сводят с орбиты неисправный корабль», — пишет автор, отмечая, что дальнейшие действия «Роскосмоса» станут понятны после запуска «Союз МС-23» к МКС.

Ранее гендиректор госкорпорации Юрий Борисов заявил, что «Союз МС-23» на замену поврежденному «Союзу МС-22» запустят в феврале.

Разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля «Союз МС-22» произошла 15 декабря 2022 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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