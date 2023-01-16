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Военное обозрение

Западная компания разработала систему обнаружения подводных лодок, которую можно устанавливать на любые суда

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Источник изображения: topwar.ru

Международная военно-техническая компания Thales на конференции Ассоциации надводного флота в Арлингтоне, штат Вирджиния, продемонстрировала видео, на котором буксируемые датчики CAPTAS для обнаружения подводных объектов устанавливаются на гражданское судно. Представитель компании утверждает, что датчики могут быть смонтированы на любом судне в течение 48 часов, что позволит даже коммерческим кораблям обнаруживать подводные лодки.

В настоящее время гидролокационная система устанавливается на новые фрегаты класса Constellation ВМС США, а также используется на кораблях некоторых союзников по НАТО.

Это модульная система, которую можно устанавливать на любые суда

— рассказал военно-аналитическому изданию Defense One вице-президент по стратегии и развитию бизнеса компании Thales Марк Бок.

Система CAPTAS состоит из длинного кабеля с датчиком, который находясь под водой сигнализирует о подводных лодках. В отличие от нынешних носовых гидролокаторов, применяемых ВМС для обнаружения подлодок, низкочастотный гидролокатор переменной глубины может быть размещен на глубине, которая имеет наибольшую вероятность обнаружения цели.

Ранее начальник Транспортного командования ВС США генерал Жаклин Ван Овост рассказала, что американская армия планирует активно использовать гражданские корабли и самолеты в военных целях на обширных просторах Тихого океана. Генерал заявила, что Пентагон рассматривает возможность размещения военных советников на торговых судах вместе со специальными средствами связи, которые дают кораблям лучшую картину расположения противника.

Автор статьи в Defense One задается вопросом, будет ли означать использование гражданских судов в военных целях, что они могут быть атакованы противником. Оказывается, по действующему международному праву четкой классификации, какие корабли можно считать военными, а какие гражданскими, нет. Все зависит от конкретной ситуации.

Между тем, в командовании ВМС США заявляют, что торговые суда, включенные в систему разведки вооруженных сил противника или каким-либо образом помогающие ей, могут быть атакованы и уничтожены самолетами или надводными военными кораблями с предварительным предупреждением или без него.

За скобками остается и вопрос о том, будет ли устанавливаться оборудование от западной компании для использования в военных целях на коммерческие суда с согласия капитанов и владельцев, либо, особенно в условиях реальных военных действий, такое дооснащение будет происходить принудительно.

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Страны
США
Компании
Thales
Проекты
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NATO
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