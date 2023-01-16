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Военное обозрение

В Иране заявили о неготовности Саудовской Аравии к нормализации двухсторонних отношений

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Источник изображения: topwar.ru

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что в Тегеране уже давно готовы к всесторонней нормализации отношений с Эр-Риядом, но саудовские власти, видимо, ещё не готовы к этому, пишет иранское информационное агентство Mehr.

По словам Абдоллахиана, сейчас всё зависит от намерений Эр-Рияда и если там выкажут желание, Тегеран всегда готов пойти на встречу и «нормализация отношений будет быстрой и достижимой». Об этом иранский министр сказал вчера, находясь в ливанской столице Бейруте.

Как передаёт Press TV, глава МИД Ирана отметил, что между странами уже прошло пять раундов переговоров в иракской столице Багдаде, которые Абдоллахиан назвал «важными и позитивными». Кроме того, по его словам, обе стороны выступают за продолжение переговоров.

Нормализация двухсторонних отношений между странами могла бы начаться с открытия генконсульств двух стран –иранского в саудовском городе Джидда и саудовского в иранском городе Мешхеде, считает Абдоллахиан.

Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что нормализация отношений между странами окажет позитивное влияние на весь регион.

Напомним, что дипотношения между Тегераном и Эр-Риядом были разорваны в январе 2016 года. Поводом к этому стало взятие штурмом иранскими демонстрантами саудовского посольства в Тегеране, которые, в свою очередь, протестовали против казни в Саудовской Аравии известного шиитского священнослужителя.

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Страны
Ирак
Иран
Саудовская Аравия
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