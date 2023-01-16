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ТАСС

Посольство России в Лондоне сообщило о возможной подготовке ВСУ к использованию химоружия

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Посольство РФ в Лондоне
Посольство РФ в Лондоне.
Источник изображения: Игорь Броварник/ ТАСС

В диппредставительстве отметили, что буквы "ОБ", нанесенные на газовые баллоны, которые украинские военнослужащие намерены прикреплять к ударным беспилотникам, означают "отравляющие боеприпасы"

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Украина может готовиться к применению химического оружия против российских войск. Об этом в пятницу сообщило посольство РФ в Великобритании, разместив в Twitter сделанную украинскими военнослужащими видеозапись.

"Видео, опубликованное украинскими военными, по всей видимости, показывает их подготовку к использованию химического оружия, вероятно фосгена, запрещенного Конвенцией о запрещении химического оружия, против российских военных", - сказано в нем. В диппредставительстве России отметили, что буквы "ОБ", которые нанесены на демонстрируемые в ролике газовые баллоны, означают "отравляющие боеприпасы". Согласно видеозаписи, украинские военнослужащие намерены прикреплять эти баллоны к ударным беспилотникам. 

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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