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В США оценили своевременность поставок F-16 на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

В краткосрочной перспективе Украине необходимы танки M1 Abrams и Leopard 2, тогда как в долгосрочной — истребители F-16. Такая оценка приведена изданием 19FortyFive.

В публикации отмечается, что начать обучать украинских летчиков необходимо уже сейчас, поскольку подготовка на истребителях занимает гораздо больше времени, чем на танках.

Своевременное начало обучения пилотов самолетов издание объясняет тем, что обычно курсантам требуется около двух лет, чтобы перейти от работы на симуляторах к освоению самого F-16.

«Возможно, украинцы, которые начнут обучение в этом месяце, смогут уже к лету 2024 года самостоятельно эксплуатировать F-16», — говорится в публикации.

Согласно изданию, «вполне вероятно, что такое решение когда-нибудь придет».

В сентябре военный эксперт Владимир Евсеев заметил, что Вооруженные силы Украины испытывают нехватку квалифицированных пилотов истребительной авиации.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
Leopard-2
M1 Abrams
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