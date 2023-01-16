Пентагон уверен, что сможет поставлять оружие Киеву при сохранении своей боеготовности

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер считает, что США смогут поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты уверены в том, что смогут оказывать военную помощь Киеву при сохранении боеготовности американских сил так долго, как это будет необходимо. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

Его попросили прокомментировать слова министра ВМС США Карлоса дель Торо, который в среду в беседе с журналистами заявил о том, что США столкнутся через полгода-год с вызовом при поставках оружия Киеву, если американский военно-промышленный комплекс не сможет нарастить объемы выпуска продукции. "Мы уверены в том, что мы и в дальнейшем сможем поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо. И мы уверены, что сможем поддерживать тот уровень готовности, который необходим для защиты нашей страны", - заявил Райдер.