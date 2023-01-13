В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста в РФ может занять от года до трех лет

Глава комитета по обороне Андрей Картаполов отметил, что до начала весеннего призыва каждый военкомат должен будет разобраться, сколько граждан у него попадает под новые требования

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Повышение призывного возраста будет происходить поэтапно и по времени займет от года до трех лет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью "Парламентской газете".

"Потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство, в частности, в закон "О воинской обязанности и военной службе". А до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после - привести эти данные в соответствие с военным заданием", - заявил Картаполов.

Он пояснил, что, например, если в ведении военкомата находятся 100 человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований, а военное задание - 200 человек, то "половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину - люди от 21 года до 30 лет". Эта практика будет применяться на первых этапах перехода на новую возрастную категорию. "И вот так поэтапно на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст", - заключил политик.

По его словам, в весенний призыв 2023 года в военкоматы могут отправиться граждане в возрасте до 30 лет.

В декабре Картаполов сообщил ТАСС, что увеличение возраста призыва граждан с 18 лет до 21 года может быть реализовано только через изменения в законодательстве, это может произойти в 2023 году.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет.