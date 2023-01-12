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Российский корабль с «Цирконами» провел учения в Норвежском море

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Фрегат «Адмирал Горшков»
Фрегат «Адмирал Горшков».
Источник изображения: ТАСС/Петр Ковалев

Фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350, который несет гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон», провел учения по противовоздушной обороне (ПВО) в Норвежском море в сложных условиях. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Отмечается, что экипаж корабля провел учения по отражению средств воздушного нападения, авиации и противокорабельных ракет условного противника в сложных гидрометеорологических условиях. В период проведения учений скорость ветра достигала 20 метров в секунду, а волнение в море составило три-четыре балла.

В Минобороны сообщили, что учения провели при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением воздушных целей средствами ПВО корабля.

Командование плаванием отряда кораблей в составе фрегата «Адмирал Горшков» и среднего морского танкера «Кама» осуществляет командир дивизии ракетных кораблей Северного флота капитан первого ранга Олег Гладкий.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в походе по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю «Адмирал Горшков» проведет учения с ракетами «Циркон».

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Страны
Индия
Норвегия
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
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