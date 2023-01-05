Шойгу анонсировал учения с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Фрегат «Адмирал Горшков» отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю. Он также проведет учения с применением гиперзвуковых ракет «Циркон». Учения анонсировал министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«В ходе учений, тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки», — сказал он.

По словам министра, основные усилия в ходе похода будут сосредоточены на противодействии угрозам России.

Ранее 4 января президент Владимир Путин принял участие в церемонии выхода фрегата «Адмирал Горшков» и отдал приказ отправить его на боевую службу.

21 декабря Шойгу сообщил о начале серийных поставок гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон».

«Адмирал Горшков» — головной фрегат проекта 22350 с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны Военно-морского флота РФ. Корабль был спущен на воду 29 октября 2010 года.