Американский обозреватель: ВМС США могут потопить китайский флот, но ценой половины всех своих субмарин

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В случае нападения Китая на Тайвань, подводные лодки Военно-морских сил США станут авангардной частью американских вооруженных сил в плане нанесения ударов по китайскому военно-морскому флоту. Такой вывод делает американский обозреватель Дэвид Экс в статье для издания Forbes.

По мнению Экса, решающее значение в конфликте приобретет вопрос, сколько кораблей ВМС НОАК и как быстро смогут потопить американские субмарины. Успех подводной кампании позволит быстро пресечь попытки КНР захватить остров Тайвань. Однако если подводная кампания окажется неудачной, Китай установит господство не только над Тайванем, но и над всей западной частью Тихоокеанского региона. Позиции США не только в Восточной и Юго-Восточной Азии, но и в мире в целом, пошатнутся очень сильно.

В то же время, Экс признает, что в случае столкновения с Китаем Военно-морским силам США придется столкнуться с тяжелыми потерями. Даже в случае победы в Тайваньском проливе американский подводный флот будет очень сильно «потрепан». В самых оптимистичных сценариях подводные силы ВМС США потеряют почти половину своих субмарин и тысячи матросов и офицеров.

Уровень потерь будет зависеть от интенсивности кампании против Китая. Вероятно, США придется направить все или почти все свои подводные лодки в Тихоокеанский регион для противостояния Китаю. Их развернут на американских базах на Гуаме и в Японии.

Одна эскадра подводных лодок окажется в узком Тайваньском проливе. Ей предстоит потопить первые китайские корабли. Остальные подлодки будут выходить на задания, возвращаться на базы и снова выходить на задания. Перед каждой субмариной встанет задача потопить 2 больших десантных корабля и такое же количество кораблей сопровождения.

Кроме того, против китайских кораблей будут задействованы самолеты-бомбардировщики ВВС США, которые будут выпускать крылатые ракеты по движущемуся в сторону Тайваня флоту. Экс считает, что авиация представляет даже большую опасность для ВМС НОАК, нежели подводные лодки.

В оптимальном сценарии развития событий китайский флот потеряет 90% своих кораблей и потеряет возможность снабжать высадившиеся на острове батальоны. Соответственно, десантники вскоре лишатся боеприпасов и топлива и не смогут вести боевые действия. Такой результат «проигран» на специальных военных играх американскими специалистами. Но, согласно этому же сценарию, 24 американские субмарины останутся лежать на дне Тихого океана, вместе с тысячами служивших на них моряков.

В любом случае, в контексте противостояния с Китаем именно на подводный флот должен делать упор Пентагон в плане оборонного планирования. Расширение подводного флота становится одной из наиболее насущных задач укрепления боевой мощи американских вооруженных сил.