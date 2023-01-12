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ТАСС

Пентагон подтвердил, что обучение ВСУ ПВО Patriot начнется на следующей неделе в Оклахоме

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Комплекс противовоздушной обороны Patriot
Комплекс противовоздушной обороны Patriot.
Источник изображения: REUTERS/ Stringer

В ходе обучения будут подготовлены от 90 до 100 украинских военнослужащих, сообщили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты начнут обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) применению комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на следующей неделе на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл (штат Оклахома). Об этом сообщил во вторник на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, "обучение украинских военнослужащих применению систем ПВО Patriot начнется уже на следующей неделе на [базе] Форт-Силл". "В ходе обучения будут подготовлены от 90 до 100 украинских военнослужащих", - отметил Райдер.

Очередное заседание контактной группы Запада по военной помощи Киеву пройдет в ФРГ на будущей неделе под председательством США, сообщили в Пентагоне.

"На следующей неделе министр [обороны США Ллойд] Остин и председатель Комитета начальников штабов [американских Вооруженных сил] генерал [Марк] Милли отправятся в Германию, чтобы провести на военно-воздушной базе Рамштайн заседание военной контактной группы по Украине", - сказал представитель военного ведомства.

По его словам, во встрече 20 января примут участие руководители оборонных ведомств и начальники генштабов примерно 50 стран. Они обсудят вопросы поставок украинским военнослужащим "средств, необходимых им для защиты своей родины".

Это уже третье заседание созданной странами Запада группы, координирующей оказание военной помощи Киеву, которое пройдет на авиабазе Рамштайн в ФРГ. Всего же в прошлом году группа собиралась восемь раз, в том числе в дистанционном режиме. 

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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