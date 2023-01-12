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ТАСС

Эксперт: декларация о сотрудничестве ЕС и НАТО раскрывает их политику, задаваемую из США

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ЕС и НАТО готовятся к худшему сценарию в противостоянии с Россией
ЕС и НАТО готовятся к худшему сценарию в противостоянии с Россией.
Источник изображения: NATO North Atlantic Treaty Organization/Flickr

Заведующий кафедрой политологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что Вашингтон таким образом проводит действия, связанные с геополитическими изменениями вокруг конфликта на Украине

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Новая декларация о сотрудничестве между ЕС и НАТО раскрывает их политику, задаваемую из США, Вашингтон таким образом проводит действия, связанные с геополитическими изменениями вокруг конфликта на Украине. Такое мнение во вторник в беседе с ТАСС выразил заведующий кафедрой политологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что новая декларация о сотрудничестве "усилит стратегическое партнерство между альянсом и Евросоюзом". По словам генсека, эта мера обусловлена "самыми серьезными за несколько десятилетий угрозами", которые "исходят от авторитарных сил" на международной арене.

"Обновление сотрудничества ЕС и НАТО сопряжено со специальной военной операцией РФ, оба объединения сегодня этим озабочены. Подобного рода документы являются раскрытием той политики, которая задается из США. ЕС в принципе создавался из-за океана, НАТО тем более. Корреляция, которую они хотят произвести в новых условиях, отвечает тем новым изменениям в Европе и во всем мире. Идет переформатирование геополитического пространства, и его точкой является СВО. Потому и документы принимаются, сопряженные с реакцией, реакция - поставки вооружения, боевой техники, выделение финансов для Украины", - прокомментировал эксперт.

По словам Кошкина, на этом фоне шокирующими являются слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о действиях экономического союза, направленных на военную активность. "Удивительны и слова руководителя НАТО Йенса Столтенберга, что на фоне этих действий могут сформироваться новые геополитические союзы, намекает на взаимодействие России, Китая, Индии, Ирана. Это глубокоидущие геополитические трансформации, которыми обеспокоена ЕК, ЕС и НАТО в лице его руководителя", - добавил он.

По мнению аналитика, на фоне такой политики Вашингтон, обескровив европейское производство и лишая его российских энергоносителей, стремится заставить Европу покупать дорогое оружие у США. "Боррель сказал: "все склады зачищены, поставки Украине идут из вооруженных сил". США заставляют разрушиться военно-промышленные комплексы Европы и покупать дорогостоящее вооружение Вашингтона. Мало того что они разрушили промышленность в Германии, серьезно посадили Европу на иглу энергоснабжения, еще и заставляют покупать вооружения", - заключил он. 

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