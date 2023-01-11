ВМС США перехватили шедшее из Ирана в Йемен судно с партией автоматов Калашникова

Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - Корабли США остановили в Оманском заливе судно, которое контрабандно везло свыше 2 тыс. автоматов АК-47, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Этот груз имеет отношение к продолжающейся дестабилизирующей активности Ирана", - приводятся в заявлении слова главы ВМС CENTCOM вице-адмирала Брэда Купера.

"Вместе с нашими партнерами CENTCOM будет препятствовать перевозке таких опасных грузов в регион - по морю, по воздуху, сухопутными путями", - в свою очередь пообещал глава CENTCOM генерал Майкл Курилла.

Перехват судна осуществил экипаж берегового патрульного корабля США USS Chinook. При проведении операции ему оказывали содействие береговой патрульный корабль USS Monsoon и эсминец USS The Sullivans.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.