В ЕК заявили, что Киев должен получить все необходимые вооружения, включая продвинутые ПВО

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, необходимо также расширить этот перечень

БРЮССЕЛЬ, 10 января. /ТАСС/. ЕС и НАТО должны продолжить поставлять Украине вооружения, а также расширить их перечень, включив туда продвинутые системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во вторник на пресс-конференции после подписания декларации о сотрудничестве между Евросоюзом и НАТО, мероприятие транслировалось онлайн.

"Я говорила с самого начала [специальной военной операции РФ], что Украина должна получить все необходимые ей вооружения <...>, включая продвинутые системы ПВО и другие типы продвинутой боевой техники", - заявила она.