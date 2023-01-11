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Военное обозрение

Законтрактованные в Южной Корее танки и самоходки войдут в состав новой польской дивизии у границ Белоруссии

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Источник изображения: topwar.ru

Польская армия в последние годы активно пополняется новой боевой техникой. В частности, в Сеуле были сделаны крупные заказы на танки (приобретено 180 ОБТ К2) и самоходные орудия (закуплено 212 гаубиц К9А1). Как заявили в правительстве страны, законтрактованные южнокорейские изделия войдут в состав нового, пятого тактического объединения сухопутных войск – 1-й пехотной дивизии легионов имени маршала Юзефа Пилсудского.

Новое формирование будет базироваться главным образом в Подляском воеводстве по соседству с уже переброшенной к границам Калининградской области 16-й механизированной дивизией (Варминско-Мазурское воеводство) и перебазированной поближе к Украине 18-й мд (Мазовецкое и Люблинское воеводства).

Новая дивизия будет состоять из 4-х общевойсковых бригад по 4 батальона в каждой. Основные места размещения - ближе к границе Белоруссии.

Кроме того в составе дивизии будет собственная артиллерийская бригада. Это один из уроков, извлеченных из войны на Украине

- отмечается в издании Defence24 по поводу необходимости насыщения боевых порядков артиллерией.

Так, в соседней 16-й мд уже начался процесс переформирования 11-го артполка в 1-ю артбригаду.

В целом процесс военного строительства в Польше явно отражает антироссийский вектор внешней политики страны и указывает на то, что в скором времени ВС РФ придётся столкнуться с новым, мягко говоря, «неадекватным» соседом.

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Страны
Белоруссия
Польша
Россия
Украина
Южная Корея
Компании
Минoбороны РФ
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