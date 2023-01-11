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Военное обозрение

Правительство США выделит средства на борьбу с хищениями поставляемого Украине вооружения

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Источник изображения: topwar.ru

Выявляется все больше фактов незаконного оборота оружия, поставляемого странами Запада киевскому режиму. В связи с этим, правительство США выделит средства на борьбу с хищениями поставляемого Украине вооружения.

Данная программа разработана Бюро по международной безопасности и нераспространению, которое подконтрольно американскому Госдепу.

Предлагаемый данной организацией комплекс мер рассчитан на два года. Он касается, прежде всего, Украины, но также направлен на борьбу с незаконным оборотом оружия и в других странах Восточной Европы. Общая сумма гранта, выделенного из бюджета США на эти цели, составляет более 3,9 миллиона долларов.

Целью является: наращивание потенциала сил служб безопасности, сотрудников силовых структур и органов пограничного контроля на Украине и в соседних с ней государствах

- говорится в документе.

Американские чиновники почему-то утверждают, что программа послужит делу укрепления национальной безопасности Соединенных Штатов.

Можно с большой долей уверенности предположить, что значительна часть денег, направленных правительством США на борьбу с утечками оружия на Украине, также будет украдена. И тогда американцам придется снова выделять средства, на этот раз на борьбу уже с этим явлением.

Источник изображения: topwar.ru

Похоже, в Соединенных Штатах изобрели что-то наподобие вечного двигателя, дающего нечистым на руку чиновникам неиссякаемый источник незаконного обогащения.

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Страны
США
Украина
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