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ТАСС

В Риме заявили о необходимости решить технические вопросы перед передачей систем ПВО Киеву

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Антонио Таяни
Антонио Таяни.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Министр иностранных дел и международного сотрудничества, вице-премьер Италии Антонио Таяни указал, что препятствий для поставок итальянских систем ПВО Украине нет

РИМ, 10 января. /ТАСС/. Препятствий для поставок итальянских систем ПВО Киеву нет, но Рим решает технические проблемы. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел и международного сотрудничества, вице-премьер Италии Антонио Таяни.

Принятие документа о соответствующих поставках планировалось еще в декабре.

"Нет никаких препятствий, мы проголосовали за продление разрешения на отправку оружия в Киев, - сказал он во вторник в эфире Radio 1. - Проект осуществляется Италией и Францией, мы интенсивно работаем с французами. Есть технические проблемы, которые необходимо решить в плане военных аспектов, а не бюрократических. Генштабы работают, но требуется время".

В марте 2022 года парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. Были выпущены пять межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен. Пришедшее в октябре к власти новое правоцентристское правительство одобрило декрет о продлении сроков оказания военной помощи на весь 2023 год. Однако принятие шестого пакета, которое ожидалось еще в декабре, откладывается. Документ может быть одобрен не ранее февраля. По заявлению Таяни, он "дорабатывается". Министр обороны республики Гуидо Крозетто ранее указывал, что "оружие не покупают в супермаркете, и для его производства нужно время".

Как пишут в местных СМИ, союзники настаивают, чтобы Рим направил на Украину зенитный ракетный комплекс SAMP-T. Но в распоряжении Рима имеются пять действующих батарей ЗРК SAMP-T, а также одна учебная, которой не хватает машины с пусковыми установками. Военные эксперты говорят, что передача даже одного комплекса ведет к появлению бреши в национальной обороне, и этого лучше избежать. Как заявлял во вторник вице-председатель Палаты депутатов Джорджо Муле, проблемы политической воли здесь нет. "Дело в том, что Италия испытывает объективные трудности в передаче таких систем, как SAMP-T. В нашем распоряжении нет такого количества этих систем. Мы можем продолжать вносить ценный вклад на других направлениях, например, в разведке", - сказал он.

По разным подсчетам, официально не подтвержденным, Италия отправила киевскому режиму оружия на сумму от €400 млн до €1 млрд. 

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Италия
Украина
Франция
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