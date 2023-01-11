Институт РАН предложил использовать манипуляторы для сборки конструкций на орбите

Специалисты считают, что это поможет решить такие задачи, как строительство орбитальных станций

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российские разработчики планируют создать специальные роботизированные манипуляторы, которые помогут перемещать крупногабаритные конструкции на орбиту для решения таких важных задач, как строительство орбитальных станций. Об этом говорится в докладе специалистов Института прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН.

"Размещение крупногабаритных конструкций на околоземной орбите необходимо для решения ряда важных и актуальных задач, таких как строительство орбитальных станций, создание орбитальных электрических ферм или крупногабаритных антенн связи. Вследствие невозможности запуска таких конструкций в собранном виде представляется разумным проводить их сборку на орбите с помощью специальных аппаратов, способных перемещаться по конструкции и скреплять ее составные части. Перемещение по конструкции возможно организовать с помощью роботизированных манипуляторов, установленных на аппарате", - говорится в тезисах к докладу представителей университета к XLVII Академическим чтениям по космонавтике памяти С.П.Королева (Королевские чтения), которые намечены на 25-27 января.

Другой вариант перемещения может быть основан на отталкивании от конструкции, что задаст траекторию свободного полета, обеспечивающую попадание в заданную точку строящейся станции.

С помощью таких манипуляторов космический аппарат сможет отталкиваться от конструкции для достижения требуемой ее точки. Специалисты ставят задачу обнаружить вектор скорости отталкивания для оптимального движения аппарата-сборщика.