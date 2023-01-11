Канада заключила соглашение о приобретении 88 истребителей F-35A

9 января 2023 года правительство Канады официально объявило о подписании соглашения с правительством США и компаниями Lockheed Martin и Pratt & Whitney о приобретении 88 истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II для военно-воздушных сил Канады. Заявлено, что поставки самолетов F-35A Канаде начнутся в 2026 году, и ожидается, что они будут все получены и достигнут полной эксплуатационной готовности в ВВС Канады в период с 2032 по 2034 годы.

Изображение истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning II в окраске ВВС Канады (с) Lockheed Martin

Соглашение, видимо, заключено Канадой по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж (Foreign Military Sales - FMS). Общая стоимость программы закупки 88 самолетов F-35A (которые получат канадское обозначение CF-35A), включая вооружение, сопутствующее оборудование, запасные части, техническую поддержку и обучение, а также строительство инфраструктуры, оценивается канадским правительством в 19 млрд канадских долл (около 14,2 млрд долл США).

Ранее 28 марта 2022 года правительство Канады объявило о выборе американского истребителя F-35А в тендере по программе Future Fighter Capability Project (FFCP) на закупку 88 истребителей для замены в ВВС Канады наличного парка самолетов Boeing CF-18 Hornet (CF-188A/B, они же F/A-18A/B).

Таким образом, завершилась длительная и с самого начала предрешенная эпопея по выбору Канадой истребителей F-35. Напомним, что Канада с 1997 года была международным партнером "третьего уровня" в программе разработки истребителя Joint Strike Fighter (JSF - будущий F-35), вложив в эту программу за 24 года суммарно 613 млн долл США. В 2010 году консервативное правительство Канады объявило о решении приобрести в рамках этого партнерства минимум 65 самолетов F-35A для замены истребителей CF-18, с началом поставок в 2016 году. Однако эти планы подверглись в Канаде сильной критике по политическим и финансовым мотивам, и в 2011 году канадское правительство объявило об отказе от закупки F-35A на внеконкурсной основе. В 2015 году Либеральная партия Канады во главе с Джастином Трюдо выиграла выборы в том числе с программным требованием провести "честный тендер" на закупку новых истребителей.

В 2017 году правительство Трюдо запустило тендер по программе FFCP, однако канадский тендер с самого начала рассматривался как фиктивный, поскольку, по общему мнению, выбор F-35A был все равно фактически предопределен, тем более, что в пользу этого самолета высказывались и правительственные круги, и руководство ВВС Канады. В 2018 году была выпущена предварительная, а в июле 2019 года - окончательная версия запроса предложений (RFP) по FFCP. После появления предварительной версии RFP от участия в конкурсе отказалась французская компания Dassault Aviation с истребитлем Rafale, а после появления окончательной версии RFP сняла свое предложение и корпорация ВАЕ Systems с истребителем Eurofighter Typhoon. Оба этих производителя обвинили составителей RFP в прямой ангажированности и откровенной адаптации требований к самолету F-35A.

После этого в тендере FFCP, помимо собственно F-35А, приняли участие только истребители Boeing F/A-18E/F Super Hornet и Saab JAS-39E/F Gripen NG. 1 декабря 2021 года было объявлено, что в шорт-лист тендера вошли только F-35А и JAS-39E/F Gripen NG, после чего было исход конкурса был предрешен. При этом Канада не проводила каких-либо сравнительных испытаний между конкурирующими самолетами.

Сейчас ВВС Канады имеют 93 истребителя CF-18А/В Hornet (F/A-18A/B), 18 из которых представляют бывшие австралийские самолеты F/A-18A/B, купленные после их списания из состава ВВС Австралии и полученные Канадой в 2019-2021 годах. Сами ВВС Канады в 1982-1988 годах получили 138 истребителей CF-18 (98 одноместных и 40 двухместных), из которых сейчас остаются в строю только 75 оригинальных самолетов (20 самолетов были потеряны в летных происшествиях и 43 списаны по ресурсу или ввиду "каннибализации" на запчасти). Канадские CF-18А/В сейчас входят в состав суммарно пяти тактических эскадрилий эскадрилий (включая одну учебно-боевую) 3-го (авиабаза Баготвилль) и 4-го (авиабаза Колд-Лейк) крыльев ВВС Канады.

Канада стала 16-м зарубежным заказчиком истребителя F-35 (с учетом Турции, исключенной из поставок). Согласно данным Lockheed Martin, на 9 января 2023 года в мире в США и в девяти других странах эксплуатировались суммарно более 890 самолётов F-35.