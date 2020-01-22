Войти
bmpd.livejournal.com

Канадский истребительный тендер все более превращается в фикцию

141
0
0

Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в Канадский истребительный тендер: испытаний не нужно

В продолжение темы:

CF-18 ВВС Канады в типичных для севера страны погодных условиях

Это уже даже не смешно, но просто для галочки. К настоящему времени в новом, "открытом и прозрачном" конкурсе [ВВС Канады] для замены CF-18 остались Lockheed Martin F-35 Lightning II, Saab JAS 39E/F Gripen и Boeing F/A-18E/F Super Hornet (вместо планировавшегося поначалу Boeing F-15SE Silent Eagle). Из приглашенных ранее первыми ушли Dassault Aviation Rafale, громко хлопнув дверью и открыто заявив, что конкурс сфальсифицирован в пользу F-35. Уже после объявления окончательных итогов преквалификации в июле 2019-го с тем же объяснением сбежал Airbus с Eurofighter Typhoon.

Но интерес к теме все ещё сохраняется, усилившийся на фоне привлекшего внимание специалистов очень похожего финского тендера. И как будто им мало было скандалов, теперь Министерство государственных услуг и закупок PSPC (Public Service and Procurement Canada) официально заявило, что Канада не будет проводить каких-либо сравнительных испытаний между конкурирующими самолетами или тестировать их возможности для действий в суровых арктических условиях, наподобие HX Challenge, который проходит сейчас в Финляндии.

"У нас нет планов учений такого рода", - заявила пресс-секретарь министерства Стефани Амель (Stéfanie Hamel).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Финляндия
Продукция
EF-2000
F-15
F-18
F-35
Gripen NG
Rafale
Super Hornet
Компании
Airbus
Boeing
Dassault
Lockheed-Martin
SAAB
Проекты
Арктика
Военные учения
Похожие новости
26.06.2019
F-35 в Финляндии
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
28.01.2015
F-35 с грузом проблем
27.11.2013
Последний довод королей
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 00:59
  • 49
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 22.01 00:39
  • 1
Источник: Россия увеличит в Арктике число "станций-охотников" за гиперзвуковыми целями
  • 22.01 00:31
  • 1
Первый в мире: в США оценили будущий беспилотный бомбардировщик РФ
  • 22.01 00:28
  • 1
Источник сообщил об испытаниях прототипа БЛА "Альтиус" со спутником
  • 21.01 22:37
  • 96
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 21.01 22:24
  • 20
РКЦ "Прогресс" может в этом году начать работу над созданием ракеты-носителя "Союз-6"
  • 21.01 22:21
  • 36
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 21.01 21:34
  • 281
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 21.01 19:09
  • 1
Sina (Китай): если начнется война, кто сможет потопить американские авианосцы? Российский эксперт рассказывает правду
  • 21.01 18:54
  • 1
Ваше лицо в соцсетях приравняют к отпечаткам пальцев
  • 21.01 17:22
  • 1
В Сирии замечены детали французского ВПК
  • 21.01 17:16
  • 1
Consortium News (США): излишне нервная реакция на российские гиперзвуковые ракеты
  • 21.01 16:24
  • 4
Положение на Казанском авиационном заводе
  • 21.01 14:50
  • 5
Мифы и реалии Эскизного проекта 2019 года Ракетоносителя Сверхтяжелого класса
  • 21.01 13:05
  • 72
Каким может быть сверхтяжелый танк