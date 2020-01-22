Канадский истребительный тендер все более превращается в фикцию

Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в Канадский истребительный тендер: испытаний не нужно

В продолжение темы:

CF-18 ВВС Канады в типичных для севера страны погодных условиях

Это уже даже не смешно, но просто для галочки. К настоящему времени в новом, "открытом и прозрачном" конкурсе [ВВС Канады] для замены CF-18 остались Lockheed Martin F-35 Lightning II, Saab JAS 39E/F Gripen и Boeing F/A-18E/F Super Hornet (вместо планировавшегося поначалу Boeing F-15SE Silent Eagle). Из приглашенных ранее первыми ушли Dassault Aviation Rafale, громко хлопнув дверью и открыто заявив, что конкурс сфальсифицирован в пользу F-35. Уже после объявления окончательных итогов преквалификации в июле 2019-го с тем же объяснением сбежал Airbus с Eurofighter Typhoon.

Но интерес к теме все ещё сохраняется, усилившийся на фоне привлекшего внимание специалистов очень похожего финского тендера. И как будто им мало было скандалов, теперь Министерство государственных услуг и закупок PSPC (Public Service and Procurement Canada) официально заявило, что Канада не будет проводить каких-либо сравнительных испытаний между конкурирующими самолетами или тестировать их возможности для действий в суровых арктических условиях, наподобие HX Challenge, который проходит сейчас в Финляндии.

"У нас нет планов учений такого рода", - заявила пресс-секретарь министерства Стефани Амель (Stéfanie Hamel).