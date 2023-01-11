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ТАСС

В Белом доме не ожидают сокращения в 2023 году средств на помощь Киеву

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Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи в Киеве. 4 ноября 2022 года
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи в Киеве. 4 ноября 2022 года.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Речь идет в том числе и о военной помощи, рассказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

МЕХИКО, 9 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация не ожидает в 2023 году какого-либо сокращения средств, которые заложены в бюджете на оказание помощи Украине, в том числе военной. Об этом заявил в понедельник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов пресс-пула Белого дома, которые сопровождают главу Белого дома в поездке в Мексику на встречу с руководством этой страны и Канады.

"В прошлом году мы запросили в рамках объединенного законопроекта $37 млрд, поскольку думали, что столько нам будет нужно до конца финансового года", - отметил он, говоря о средствах, которые администрация запрашивала у американских законодателей на поддержку Украины. "Конгресс фактически увеличил эту сумму до $45 млрд. Это те средства, которые были ассигнованы. Это те средства, которые мы начинаем выделять. И я не предвижу того, чтобы эти деньги у нас забрали", - подчеркнул Салливан, отвечая на вопрос о том, могут ли республиканцы в Конгрессе ограничить оказание помощи Украине.

Как подчеркнул помощник Байдена, администрация США "точно располагает ресурсами для поддержки Украины на протяжении всего или почти всего 2023 года как путем предоставления помощи в сфере безопасности, в которой она нуждается, так и путем оказания экономической, гуманитарной помощи и содействия в сфере энергетики". 

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Страны
Канада
Мексика
США
Украина
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