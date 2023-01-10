В России оценили западное оружие ВСУ

Западное оружие, которым располагают Вооруженные силы Украины (ВСУ), в ходе специальной военной операции (СВО) показало себя сносно и нормально. С такой оценкой в разговоре с «БИЗНЕС Online» выступил военный эксперт Константин Сивков.

«Западное оружие показало себя нормально, сносно, по своим тактико-техническим характеристикам, которые мы имеем, вполне себе соответствует тем образцам вооружения, которые мы производим для своей армии», — сказал специалист.

По его словам, утверждение о том, что «западное оружие хуже или более ломкое и непригодное для ведения современной войны, не соответствует действительности».

Между тем Сивков отметил, что между российскими и западными аналогами имеются некоторые различия. «Разумеется, есть определенные различия, где-то они слабее, за что-то они заплатили снижением живучести оружия, например, у них снаряды более легкие. Или, скажем, они имеют объективное превосходство в весе гаубиц», — отметил эксперт.

В декабре военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что уничтожение мостов является самой трудной задачей для Вооруженных сил (ВС) России на Украине.