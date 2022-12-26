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Названа самая трудная задача для ВС России на Украине

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Пешеходный мост в центре Киева, поврежденный взрывом
Пешеходный мост в центре Киева, поврежденный взрывом.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Уничтожение мостов является самой трудной задачей для Вооруженных сил (ВС) России на Украине. Сложную для уничтожения цель «Военному делу» назвал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Специалист привел в пример обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) Антоновского моста в Херсонской области.

«Мост — это весьма трудная цель. Его площадь ограничена узкой до 30 метров ширины полосой самого моста. При этом поражение ее не всегда приводит к выводу моста из строя. Мосты — чрезвычайно прочные капитальные сооружения из высокопрочного бетона и стали, и обычные боеприпасы и бомбы мощностью менее 500 килограммов способны причинять им только временные повреждения, которые, обычно, устраняются в срок от шести до двадцати четырех часов», — отметил эксперт.

По его словам, Антоновский мост не смогли обрушить даже 200 снарядов системы High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). «Полностью уничтожен он был только после подрыва его саперами по завершению отвода войск», — сказал Шурыгин.

По мнению эксперта, для уничтожения таких капитальных сооружений «нужны либо тяжелые (от 1500 килограммов) бомбы либо серия попаданий высокоточных ракет в один пролет или опору».

В декабре Шурыгин заявил, что Россия из-за Украины получила возможность изучить западное оружие.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
26.12.2022 07:24
Мосты это сложная цель только для тех кто их упорно не желает уничтожать...
Почему по мостам через Днепр не применяются полуторатонные планирующие бомбы , которые так расхватывают в Военной приёмке?.
В 90-е все СМИ кричали, что на чеченской войне наживается Березовский, потому её и не собираются заканчивать и идут на договорники и прочие предательства своей армии.
Для каких целей не уничтожают мосты через Днепр, обеспечивая тем самым  удобное снабжение ВСУ, возможно из-за людей кому важна не победа в СВО ,  а многомиллиардные  доходы и контракты на восстановление разрушенного Донбасса....
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