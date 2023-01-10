В Кремле заявили об абсолютном доверии к информации Минобороны о ходе спецоперации

Песков: в Кремле есть абсолютное доверие информации Минобороны РФ о ходе спецоперации

В Кремле полностью доверяют информации Минобороны, которую ведомство предоставляет о ходе военной спецоперации. Об этом сообщил в беседе с журналистами 9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Хочу напомнить вам слова президента [РФ Владимира Путина] о том, что главным, легитимным и полным источником информации о том, происходит в ходе специальной военной операции, является Министерство обороны», — сказал Песков.

Он также указал, что российское оборонное ведомство в основном распространяет информацию во время ежедневных брифингов.

22 декабря прошлого года заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал, что с начала спецоперации ведомство обнаружило и заблокировало более 157 тыс. фейковых сообщений и призывов к антивоенным митингам.

25 ноября Путин призвал не доверять информации из интернета. По его словам, там много обмана и лжи, а информация является оружием борьбы. Он подчеркнул, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизоров или в интернете.

На фоне спецоперации РФ, начавшейся 24 февраля 2022 года, в Сети увеличилось число фейков и недостоверной информации. В Кремле не раз призывали не поддаваться на провокации.

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