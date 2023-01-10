Войти
Известия.ru

В Кремле заявили об абсолютном доверии к информации Минобороны о ходе спецоперации

545
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Песков: в Кремле есть абсолютное доверие информации Минобороны РФ о ходе спецоперации

В Кремле полностью доверяют информации Минобороны, которую ведомство предоставляет о ходе военной спецоперации. Об этом сообщил в беседе с журналистами 9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Хочу напомнить вам слова президента [РФ Владимира Путина] о том, что главным, легитимным и полным источником информации о том, происходит в ходе специальной военной операции, является Министерство обороны», — сказал Песков.

Он также указал, что российское оборонное ведомство в основном распространяет информацию во время ежедневных брифингов.

22 декабря прошлого года заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал, что с начала спецоперации ведомство обнаружило и заблокировало более 157 тыс. фейковых сообщений и призывов к антивоенным митингам.

25 ноября Путин призвал не доверять информации из интернета. По его словам, там много обмана и лжи, а информация является оружием борьбы. Он подчеркнул, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизоров или в интернете.

На фоне спецоперации РФ, начавшейся 24 февраля 2022 года, в Сети увеличилось число фейков и недостоверной информации. В Кремле не раз призывали не поддаваться на провокации.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
18.12.2020
Россия завершает работы по созданию гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" - Путин
18.12.2020
Два новых "Авангарда" могут заступить на боевое дежурство в конце декабря
27.05.2020
Закрытое небо IV мировой
22.06.2018
В ЦВО с начала года местами в детсадах обеспечили более 1 тыс. детей военнослужащих
25.10.2016
Российское оружие прошло проверку Сирией
25.07.2016
Герои войны: потери Вооруженных сил РФ в ходе сирийской операции
10.12.2009
Броня по прежнему крепка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.01 20:12
  • 41419
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.01 18:43
  • 1
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 10.01 18:20
  • 135
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 10.01 15:50
  • 1
Выборы 2024
  • 10.01 15:38
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Может кто-то знает, как зарабатывают на украинских девушках?
  • 10.01 13:53
  • 0
Региональная группировка войск Беларуси и России – важнейший элемент стратегического сдерживания
  • 10.01 10:44
  • 1
Депутат Госдумы: Российские военные изменили тактику в зоне СВО
  • 09.01 22:11
  • 2
В РПЦ заявили о недостатке военных священников на фронте
  • 09.01 15:41
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Может кто-то знает, куда подевались украинцы?
  • 09.01 02:52
  • 10
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 08.01 14:08
  • 3
Ростех в 2023 году продолжит наращивать объемы производства военной техники
  • 08.01 11:38
  • 1
Военкор назвал проявившиеся во время спецоперации важные проблемы ВС РФ
  • 07.01 19:04
  • 4
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 06.01 20:50
  • 2
Танки Т-90М "Прорыв" направлены в зону проведения СВО - российские военные
  • 06.01 16:36
  • 19
МиГ-25. Самолет, который не смог адаптироваться к реальности