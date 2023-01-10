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Названа главная опасность передаваемых Киеву БМП Bradley

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БМП Bradley
БМП Bradley.
Источник изображения: hr.usembassy.gov

Боевые машины пехоты (БМП) Bradley, которые США передадут Киеву, способны нести противотанковый ракетный комплекс BGM-71 TOW. Главную опасность американских машин в беседе с News.ru назвал военный эксперт и аналитик Алексей Суконкин.

По его словам, Bradley с противотанковыми ракетами могут использовать для проверки их способности поражать российскую бронетехнику. Суконкин отметил, что ракета TOW получила мощную боевую часть.

«Опасность в том, что ВСУ получат опыт управления подобными машинами, а потом США могут нарастить поставки», — сказал он.

Ранее в январе Пентагон сообщил, что США в рамках крупнейшего пакета помощи Украине передадут противотанковые ракеты, бронетранспортеры M113, гаубицы, боеприпасы для систем HIMARS и 50 БМП Bradley.

В том же месяце доктор военных наук Константин Сивков предположил, что после отправки Киеву Bradley и французских колесных танков AMX-10 Запад может перейти к поставкам более тяжелой техники.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
Bradley
HIMARS
M113 БТР
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